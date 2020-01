Nvidia GeForce 1650 Super in arrivo su PC portatili

La serie 16xx di schede video Nvidia si è rivelata un’ottima opzione per quanto riguarda il gaming in Full HD su PC desktop, e ora potremmo assistere al lancio di due versioni mobile di GTX 1650, come mostrato in alcuni benchmark svelati sul profilo Twitter di @_rogame e diffusi dal sito HotHardware.

In particolare, si tratta dei punteggi ottenuti su Geekbench da una scheda video Nvidia GeForce GTX 1650 Ti (montata su un portatile Lenovo ignoto) che, secondo @_arogame, rappresenterebbe soltanto un naturale aggiornamento della precedente GTX 1650; inoltre, HotHardware sostiene che possa anche essere annunciata un’inedita versione Super della GPU in ambito mobile.

PS : Fixed the link :PGTX 1650 Ti (Notebook)- 1024 Cuda cores- 1.5GHz GPU clock- 4GB GDDR6GB5 Compute : https://t.co/uFJh5QfI9E pic.twitter.com/kokfZuYHT4January 27, 2020

Stando ai suddetti benchmark, la scheda video GTX 1650 Ti risulta essere composta da 16 unità di elaborazioni (compute units CU), 4 GB di VRAM GDDR6, una frequenza massima di clock di 1.49 GHz e 1024 CUDA core. Si tratta di specifiche alla pari con quelle di una GTX 1650 in versione standard, a eccezione di un incremento di VRAM.

Per quanto riguarda la versione Super di GTX 1650, si parla di 14 unità di elaborazione, 896 CUDA core e 4 GB GDDR6. Si nota immediatamente che i numeri sono inferiori rispetto a GTX 1650 Ti, tuttavia la frequenza di clock è innalzata a 1.56 GHz e le prestazioni generali potrebbero essere migliori di quelle ottenute dalla controparte desktop.

Il passaggio da un tipo di VRAM GDDR5, presente sulla versione desktop di Nvidia GTX 1650, a GDDR6 rappresenta un upgrade non di poco conto per il nuovo hardware. Inoltre, la scheda video GTX 1650 Ti potrebbe ampliare il ventaglio di scelte a disposizione dei giocatori desiderosi di poter risparmiare qualche soldo, invece di dover puntare forzatamente a portatili equipaggiati con la sorella maggiore GTX 1660.

Potrebbe essere il momento giusto per il lancio di queste due schede video da parte di Nvidia, visto che i rivali di AMD hanno molte sorprese in serbo per il campo mobile nel corso del 2020 : occhio a Radeon RX 5500M, che potrebbe rivelarsi la GPU economica da battere.