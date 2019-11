NordVPN: offerte estive e 75% di sconto sul vostro prossimo piano VPN

Avete il diritto di sentirvi sicuri online, di non venire rintracciati a seguito delle vostre ricerche su internet e di evitare la censura. Queste cose sono vitali e senza prezzo. Quello a cui si può dare un prezzo invece è l'offerta estiva di NordVPN... 2,99$ al mese, per l'esattezza.

Se volete preservare la vostra privacy online, NordVPN è quello che fa per voi. Con una VPN potete coprire le vostre tracce, nascondere il vostro IP e diventare un'ombra su internet (più metaforicamente che letteralmente).

Quindi, quanto risparmierete grazie a questa offerta estiva di NordVPN? Avete due possibilità: potete risparmiare il 75% con un piano triennale, spendendo solo 2,99 dollari al mese, oppure risparmiare il 66% su un piano biennale, spendendo 3,99 dollari al mese.

Se non vivete negli USA e vi spaventa vedere il prezzo in dollari, non preoccupatevi: l'offerta è disponibile anche in Europa.

Non per essere banali, ma si tratta circa del prezzo di un caffè per un servizio che si è aggiudicato il secondo posto sul mercato delle migliori VPN. Con più di 5.300 server a cui connettersi in più di 60 aree, il supporto fino a sei dispositivi e connessioni veloci non c'è dubbio che NordVPN si classifichi tra le migliori!

Non siete convinti? Date un'occhiata alla nostra guida alle migliori offerte VPN

75% di sconto su NordVPN

NordVPN: 75% di sconto sul piano triennale | 2,99$ al mese (2,70€) | 107,55$ in tutto Tra le due, questa è l'offerta più vantaggiosa. Si tratta di un sostanzioso 75% di sconto sul piano triennale. Questo significa che spenderete solo 107,55$ in tutto, l'equivalente di 35,85$ all'anno per abbonarvi a una delle nostre VPN preferite. Potete proteggere fino a sei dispositivi e godere ovunque di connessioni stabili e veloci. La cosa più importante è che potrete accedere a servizi come Netflix e Amazon Prime in altri Stati.

Vedi offerta

NordVPN: 66% di sconto sul piano biennale | 3,99$ al mese (3,70€) | 95,75$ in tutto

Se l'offerta di cui parliamo sopra dura troppo per voi, questo contratto biennale è quello che fa al caso vostro. Vi permette di risparmiare più di 10$, tagliando il prezzo già incredibile in partenza ancora di più. Comunque noi vi suggeriamo di scegliere la prima offerta, più conveniente.

Vedi offerta

Cosa posso fare con una VPN?

Se state cercando un'offerta VPN probabilmente è per due motivi principali: per proteggervi o per aggirare qualche blocco. Una VPN si può usare per sbloccare Netflix in vari Stati, guardare alcuni eventi sportivi trasmessi solo in determinati Paesi o addirittura acquistare biglietti aerei a prezzi più convenienti.

Se siete più preoccupati della vostra privacy, una VPN può proteggervi quando vi connettete a hotspot Wi-Fi non affidabili e limitare il tracciamento dei vostri dati, permettendovi di navigare su internet in maniera più sicura.