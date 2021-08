Non vi va di installare Windows 11? Provatelo sul browser

Windows 11 è ancora in fase di anteprima, e installare un sistema operativa in fase di test potrebbe scoraggiare la maggior parte degli utenti a causa dei possibili problemi in ci si potrebbe imbattere. Tuttavia, c'è un'opzione molto più semplice e indolore: adesso potete provare velocemente il sistema sul browser.

Non si tratta di un desktop virtuale o qualche altro sistema di VM per far funzionare Windows 11 senza installarlo sul disco, però. In questo caso, si tratta di un vero e proprio sito web, sviluppato da BlueEdge (come evidenziato Tom’s Hardware) che offre una demo interattiva del prossimo sistema operativo Microsoft.

Potete visitare il sito qui e dedicargli tutto il tempo che desiderate. Tuttavia, e non è una sorpresa, ci sono delle limitazioni su ciò che potrete fare. Sono attive in fatti solo alcune funzioni e app, ma potrete farmi un'idea del funzionamento generale di Windows 11, ad esempio approfondendo la conoscenza del nuovo Microsoft Store e navigare sui riquadri principali della nuova interfaccia utente (anche se privi di contenuti reali).

BlueEdge offre una discreta panoramica del look del desktop e di alcune delle app principali, mostrando la disposizione dei vari elementi. Tuttavia, è opportuno precisare che alcune parti dell'esperienza interattiva sono ancora incomplete. Ad esempio, facendo clic su Esplora risorse accederete a una schermata vuota che vi informerà che questa parte dell'interfaccia sarà disponibile a breve.

Come osservato da Tom's, un aspetto interessante è che Microsoft detiene il copyright della grafica e delle risorse di Windows 11 impiegate sul sito, dunque resta da vedere se il colosso di Redmond imporrà a BlueEdge la chiusura del sito o meno.

Certo, Microsoft potrebbe anche decidere altrimenti, d'altronde l'iniziativa non potrà che aumentare l'attesa per il nuovo sistema operativo desktop, malgrado l'assenza di alcune delle funzioni sul sito attualmente pubblicato.