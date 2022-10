Non perdere tempo, qui c'è un portatile a meno di €400

I migliori portatili sono computer eccellenti, fantastici per fare praticamente tutto. Ma non sempre sono anche economici.

Invece, Lenovo IdeaPad 3 è un potatile da 15,6" che costa meno di 400 euro. Ha il lettore di impronte, e il prezzo include tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Difficile fare di meglio.

Lenovo IdeaPad 3 in offerta a 359€ Processore Intel Core i3 con luminosità fino a 250 nit. RAM da 8GB e SSD da 512GB. Fotocamera con otturatore analogico e lettore di impronte digitali incluso. Inoltre, si avranno a disposizione 3 mesi di abbonamento a Game Pass Ultimate.

Il processore Intel Core i3 di decima generazione non è forse il più potente sul mercato, ma assicura buone prestazioni per i lavori più comuni e non consuma eccessivamente la batteria. Inoltre, l’offerta può essere personalizzata scegliendo i processori Ryzen 5 o 7 ma, in quest’ultimo caso, il prezzo supera i 500€.

Restando al di sotto dei 400€ si potrà disporre di una RAM da 8GB con SSD da 512GB. Le specifiche che fanno avvicinare ai prodotti premium il modello di Lenovo IdeaPad 3 disponibile in sconto del 28%, grazie all’offerta Amazon Prime Day, sono l’otturatore analogico per la webcam e il lettore di impronte digitali.

Ma non finisce qui: l’offerta ha un occhio di riguardo verso il cloud gaming e include 3 mesi di abbonamento a Game Pass Ultimate.