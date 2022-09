Nintendo Switch Pro, il nuovo chip potente "quanto PS4"?

Un dipendente Nvidia si è fatto sfuggire delle informazioni su quello che sembra essere il chip alla base di Nintendo Switch Pro , la versione aggiornata della console Nintendo di cui si parla ormai da anni.

Al momento, l'azienda giapponese non ha dato alcuna conferma su Nintendo Switch Pro ma, grazie al leak emerso sul subreddit r/GamingLeaksandRumours (Si apre in una nuova scheda) e proveniente dalla mail di un dipendente Nvidia, sappiamo che la console dovrebbe fare affidamento sul SoC Tegra239.

Questo è da tempo l'ipotesi più accreditata quando si parla di Switch Pro, quindi non è la prima volta che ne sentiamo parlare. Anche il noto leaker kopite7kimi ha indicato lo stesso SoC associandolo a Switch Pro nel giugno del 2021, affermando che la console Nintendo avrebbe fatto affidamento su una versione "personalizzata" di Tegra234 (ovvero Tegra 239).

Queste affermazioni sono in linea con i dettagli emersi nel marzo di quest'anno nel contesto di un altro leak proveniente da Nvidia, che facendo riferimento a "NVN2" (probabilmente il successore dell'API grafica NVN di Switch), menzionava specificamente il chip T239.

Switch Pro sarà mid-gen o next-gen?

(Image credit: Nintendo)

Il chip Tegra X1 di Nintendo Switch è datato e non riesce a gestire giochi impegnativi com Xenoblade Chronicles 3 o l'imminente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Tra i commenti che si possono leggere sul thread Reddit dal quale è emerso il leak, gran parte degli utenti sembra concordare sul fatto che il Tegra239 avrebbe una potenza simile a quella di PS4.

Probabilmente non si tratta del salto generazionale che molti speravano, ma la presenza di questo SoC è certamente una buona notizia per sviluppatori e gli editori di terze parti che vogliono effettuare il porting dei loro giochi su Switch Pro senza affidarsi a versioni basate su cloud.



Questo fa presagire che la Switch Pro sia un aggiornamento mid-gen, piuttosto che una console next-gen, un po' come PS4 Pro e Xbox One X. Se così fosse, la mossa di Nintendo sarebbe in linea con quanto affermato dal presidente Shuntaro Furukawa all'inizio di quest'anno, ovvero che la Switch è solo a metà del suo ciclo di vita.

Anche con l'arrivo di Switch Pro, la console Nintendo potrebbe comunque faticare a gestire agevolmente le risoluzioni 4K, ma le indiscrezioni suggeriscono che avrà qualche asso nella manica per rimediare. La fuga di notizie su NVN2 di marzo 2022 fa riferimento alla tecnologia di upscaling DLSS di Nvidia, che sfrutta l'intelligenza artificiale per aumentare le risoluzioni e i framerate senza impattare sulle prestazioni complessive.



Oggi possiamo affermare che l'arrivo di una Nintendo Switch Pro è sempre più probabile (e vicino). Del resto, senza perderci tra ipotesi e speculazioni, basti pensare che Nintendo avrà necessariamente bisogno di un hardware più potente per gestire alcuni titoli in uscita come Zelda e Metroid Prime 4. Inoltre, Switch Pro potrebbe arrivare proprio insieme a Zelda: Tears of the Kingdom, replicando quanto fatto da Nintendo con Twilight Princess per Wii e Breath of the Wild per Switch.