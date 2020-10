Nintendo Switch, in arrivo una collezione dedicata a Tomb Rider

Nintendo Switch ha già ricevuto diversi porting impressionanti, come Doom e The Witcher 3: Wild Hunt, ma a breve potrebbe ricevere anche una collezione di titoli di Tomb Raider.

Conosciuta come Tomb Raider: The Ultimate Experience, che dovrebbe essere rilasciato anche per PS4, Xbox One, PC e Google Stadia il 27 agosto, la collezione includerà vari titoli di Tomb Raider appartenenti a diverse generazioni.

L’immagine trapelata, che potete vedere in basso, mostra tre potenziali giochi: Tomb Raider Legend, Tomb Raider Underworld e Lara Croft Guardian of Light. Questo Significa che vedremo Shadow of the Tomb Raider su Nintendo Switch? Dovremo aspettare per scoprirlo.

(Image credit: Square Enix)

Square Enix ha rinnovato un marchio per "TRUE Tomb Raider Ultimate Experience" il mese scorso, originariamente archiviato nel 2018, che rafforza ulteriormente le probabilità dell'esistenza del gioco.

Tomb Raider ovunque

Avere una manciata di giochi di Tomb Raider da giocare in viaggio sarebbe una proposta allettante e sembra che Tomb Raider: The Ultimate Experience possa offrire questa esperienza. L'unica domanda che rimane senza risposta, tuttavia, è quali giochi includerà la collezione?

Fonte: Game Rant