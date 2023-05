Netflix sa che lo stop alla condivisione password farà infuriare tutti

Netflix ha comunicato che entro la fine di giugno 2023 lo stop alla condivisione password gratuita verrà implementato su larga scala, e ha già messo le mani avanti iniziando ad avvertire alcuni fornitori di servizi Internet nel Regno Unito di prepararsi all'arrivo di telefonate arrabbiate e domande di assistenza.

Come riferisce il Financial Times (Si apre in una nuova scheda), Netflix sta comunicando alle aziende che offrono pacchetti Internet con accesso a Netflix come parte del canone mensile di prepararsi a subire le conseguenze della sua decisione.

Un gran numero di utenti non sarà a conoscenza delle nuove regole dell'account Netflix condiviso, e probabilmente se ne accorgeranno per la prima volta quando Netflix inizierà a chiedere loro di scegliere l'indirizzo della casa principale e chiedere un costo aggiuntivo se vorranno continuare a condividere l'abbonamento Netflix.

Non sappiamo ancora quale sarà il costo della condivisione account in Italia, in quanto Netflix ha variato l'addebito a seconda del Paese. In Spagna per esempio il prezzo è di €5,99, mentre in Portogallo è di €3,99.

Secondo una ricerca condivisa dal The Guardian (Si apre in una nuova scheda), nel Regno Unito (Paese in cui Netflix sta attualmente mettendo in guardia i provider Internet), circa un quarto degli abbonati a Netflix condivide la propria password con qualcun altro, e non tutti sono a conoscenza dei cambiamenti in arrivo.

Insomma, ci sono molte persone che stanno per scoprire che il loro abbonamento a Netflix ha appena perso valore, e di conseguenza anche il loro abbonamento a Internet. E non saranno felici.

Lo stoicismo di Netflix

Queste nuove informazioni dimostrano che Netflix è certa di poter superare la tempesta iniziale data dalle restrizioni sulla condivisione password.

Netflix ha dichiarato di essere consapevole che il cambiamento comporterà molte cancellazioni, ma ritiene che gli utenti presto torneranno, e che il cambiamento valga i soldi in più che porterà nel lungo termine.

Netflix ha dichiarato che in Canada, dove le regole di condivisione delle password sono già attive, il numero di abbonati a pagamento è effettivamente aumentato.

Non siamo ancora sicuri che questa sia una buona idea, dato che Netflix continua a far infuriare i fan cancellando serie TV di successo dopo una sola stagione.

E la preoccupazione più grande è che questa sia solo la punta dell'iceberg: se tutti i migliori servizi di streaming seguiranno questa strada, abbonarsi diventerà sensibilmente più costoso. In questo caso ci sarà sicuramente una lunga serie di cancellazioni.