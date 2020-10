Netflix, il prossimo film da guardare è "Da 5 Bloods - Come fratelli" di Spike Lee

Il prossimo film di Netflix che vi consigliamo di guardare è Da 5 Bloods - Come fratelli di Spike Lee, che sarà disponibile sulla nota piattaforma streaming a partire dal 12 giugno. Questo è il primo film di Lee per Netflix (anche se in realtà ha diretto la serie televisiva She's Gotta Have It) e il suo ultimo progetto dopo l'acclamato BlacKkKlansman del 2018.

Da 5 Bloods - Come fratelli racconta la storia di quattro veterani di guerra afroamericani del Vietnam (interpretati da Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm Lewis e Isiah Whitlock Jr), che tornano nel Paese asiatico dopo diversi anni per trovare il corpo del defunto capitano della squadra (interpretato da Chadwick Boseman) in modo da dargli una degna sepoltura negli Stati Uniti. Il gruppo ha anche un altro obiettivo: recuperare un tesoro sepolto. Potete guardare il trailer qui sotto:

Curiosamente, gli sceneggiatori di Da 5 Bloods - Come fratelli includono Danny Bilson e il defunto Paul DeMeo, che ha co-scritto il successo cult della Disney, Le avventure di Rocketeer. Gli sceneggiatori hanno scritto una sceneggiatura chiamata The Last Tour nel 2013, che è stata poi adattata in una storia sui veterinari afroamericani di Lee e dello sceneggiatore Kevin Willmott.

Lee, tramite il sito Vanity Fair, ha dichiarato di aver preso spunto da Apocalypse Now e Il tesoro della Sierra Madre. Il trailer, infatti, fa riferimento al classico di Francis Ford Coppola ed è impossibile girare un film sulla guerra del Vietnam senza rievocarlo.

Netflix e i grandi registi

I tentativi di Netflix di realizzare film di successo che si discostano dai tradizionali modelli di rilascio si sono rivelati controversi negli ultimi anni. I cinema non riapriranno prima del 15 giugno, quindi Da 5 Bloods - Come fratelli ha molte probabilità di stimolare l'interesse del pubblico.

Il lavoro di Netflix insieme a noti cineasti ha prodotto diversi film importanti negli ultimi anni: Storia di un matrimonio, Roma e The Irishman, solo per citarne alcuni. C'è sempre qualcosa di nuovo che vale la pena guardare.