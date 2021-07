Motorola Edge 20: un nuovo smartphone molto bello, ma costa poco!

La nuova serie di smartphone 5G Motorola è pronta a guadagnarsi un posto nell’affollatissimo mercato Android. Annunciati senza eccessivo sfarzo né grandi operazioni di marketing dal Lenovo, Edge 20 Pro, Edge 20 e Edge 20 Lite, presentano molte caratteristiche in comune tra cui il display e la fotocamera.

I due modelli principali della gamma, Edge 20 ed Edge 20 Pro, raccolgono il testimone della generazione Edge ed Edge Plus del 2020, mentre il Motorola Edge 20 Lite rappresenta una versione più ambiziosa del Motorola One 5G.

Una curiosità salta subito all’occhio: nessuno di questi tre nuovi telefoni è dotato di schermo curvo, nonostante questo sia il nome da cui prendono il nome gli Edge originali. La casa produttrice ha infatti, tramite ricerche di mercato, verificato che lo schermo curvo non rappresentava un must per i suoi utenti; lo schermo piatto inoltre permette un prezzo più competitivo.

I tre modelli hanno molte specifiche in comune: come il display che in tutti i casi è un pannello da 6,67″ OLED con risoluzione FullHD+ e l'accesso al sistema Ready For, la modalità desktop che ha debuttato sul Moto G100.

Per questo, ad una prima analisi, sembrerebbe che il vero vincitore di questa serie sia il Motorola Edge 20 Lite, il quale nonostante il prezzo basso mantiene le caratteristiche di alto livello dei suoi fratelli maggiori.

Motorola Edge 20

Il modello centrale della serie presenta la stessa fotocamera ultra-wide da 108 MP del fratello Pro ma la terza fotocamera è un teleobiettivo ottico da 3x supportato da uno zoom digitale da 30x, a differenza della versione premium che monta una lente periscopica. Anche lo schermo OLED è lo stesso, con 6,7 pollici di diametro e una frequenza di aggiornamento a 144Hz.

Ha 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, dal punto di vista della potenza del processore, lo Snapdragon 778G, non siamo davanti a nulla di sorprendente, si conferma così il posizionamento del telefono tra gli smartphone di fascia media ad un prezzo competitivo.

È d’obbligo esprimere qualche riserva sulla batteria da 4.000 mAh, forse eccessivamente piccola, mentre la ricarica da 30 W rientra più o meno nello standard degli altri dispositivi mid-range. Disponibile, ad un costo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 €, in tre colori, grigio, bianco e verde.

Motorola Edge 20 Lite

Il modello più economico della serie ha lo stesso schermo OLED da 6,7 ​​pollici e la stessa fotocamera da 108 MP dei suoi fratelloni. Il prezzo, per un dispositivo della serie Edge è davvero sorprendente, dovrebbe infatti aggirarsi attorno ai 379,90€. C'è anche una fotocamera ultra-wide ma non è chiaro per ora se ci siano altri obiettivi.

Il telefono utilizza un chipset MediaTek con 8 GB di RAM ed è abilitato al 5G. La batteria con i suoi 5.000 mAh assicura ottime prestazioni. Nulla di che lamentarsi quindi.

Motorola Edge 20 Pro

Veniamo infine allo smartphone di fascia alta della nuova linea Edge, anche qui abbiamo una fotocamera principale da 108 MP abbinata a una lente periscopica ultra-wide dotata di uno zoom ottico 5x e digitale 50x che permette di registrare video a risoluzione 8K.

Una nota di merito va allo schermo OLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. Avrà neri e contrasto elevati, ma anche maggiore luminosità e compatibilità con HDR10+, cosa rara in uno smartphone.

Sotto la scocca il Motorola Edge 20 Pro monta il chipset Snapdragon 870 (appena meno potente del preferibile Snapdragon 888), 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Anche per la versione pro la ricarica è di 30 W, mentre ancora non si conosce la capacità effettiva della batteria: Motorola afferma che durerà 30 ore tra una ricarica e l'altra, ma questo non ci dice molto sulle effettiva prestazioni energetiche del modello di punta della serie.

Disponibile in livrea bianca o blu (quest’ultima anche in una versione rivestita di ecopelle), sarà disponibile al lancio al prezzo di 699,90 €.