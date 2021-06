MiniPC, ecco le esaltanti offerte Prime Day ai prezzi più bassi mai visti

Dovete aggiungere una postazione a casa per lo smart working e lo spazio inizia a scarseggiare? Volete un secondo PC a portata di mano per collegarvi alla rete aziendale? Vi serve un player evoluto da collegare ad un nuovo smart TV? Se avete risposto sì ad una di queste domande, probabilmente avete bisogno di un miniPC!

Piccolissimi, leggerissimi e super economici, i miniPC offrono tutto ciò che serve per allestire una postazione in pochi minuti. Non occupano spazio, non consumano molto e non costano un occhio. Aprite la scatola, attivate Windows e siete online. Offrono praticamente tutto il necessario per lavorare, guardare video e per far girare tutte le applicazioni di base.

Non chiedete loro di giocare però, la scheda video integrata permette di sfruttare solamente i migliori giochi per notebook, non certo i titoli AAA.

Amazon Prime Day 2021: date, previsioni, migliori offerte

ACEPC AK2 a €207,92 Questo miniPC monta una CPU Celeron J3455 quad core a 2,3GHz da soli 10W, 8 GB di RAM DDR4 e un SSD da 256GB. Supporta sie le reti Wi-Fi a 2,4GHz che quelle a 5GHz, ma ha anche una porta LAN Gigabit per il collegamento cablato. Permette l'uscita in contemporanea verso 2 monitor 4K, ma possiede anche un modulo Bluetooth 4.2 per collegare dispositivi wireless. Non mancano ovviamente porte USB 2 e 3Monta Windows 10 Pro, per essere collegato alle reti aziendali. In questo modo è possibile allestire un ufficio spendendo pochissimo!Vedi offerta

Mini PC Intel Core i5-8259U a €463,99 Se la CPU Celeron non è nelle vostre corde, ecco qui un miniPC dotato di una potente CPU i5-8259U a 4C/8T da 3,8 GHz. si tratta sempre di un processore a basso consumo, ma capace di arrivare fino a 28W. La configurazione non è dissimile da quella mostrata sopra, ma ci sono 2 porte LAN, ben 4 USB 3.0, una USB-C e Wi-Fi 6 AX200 BT 5.1. La memoria è di 16GB DDR4 e ci sono ben 512GB di spazio su SSD.Vedi offerta