Microsoft regala chiavette USB: Windows 12 è già in fase di test?

Alcuni tester di Windows stanno ricevendo un'unità flash gratuita da parte di Microsoft, anche se non è chiaro chi abbia la possibilità di ottenere questa chiavetta USB in omaggio. Windows Latest (Si apre in una nuova scheda) riferisce di aver ricevuto un'e-mail dall’azienda riguardante il nuovo Canary Channel, ovvero il canale creato per testare le primissime build delle prossime versioni del sistema operativo (si parla infatti di Windows 12, come ha già svelato Intel).



Il compito sarebbe quello di eseguire un'installazione di prova di Windows, da cui la necessità di disporre di almeno 8 GB di memoria. Coloro che ricevono questa offerta da Microsoft devono richiedere l'unità compilando un semplice modulo mentre l'azienda precisa che: "Gli articoli sono disponibili in base all'ordine di arrivo".

Chi sono i tester?

Microsoft ha deciso di dividere i canali di test: il vecchio Dev Channel è diventato a tutti gli effetti il Canary Channel, e in ogni caso chi vi rimane si occupa di testare le prime build dei futuri software (con la maggiore possibilità di riscontrare problemi). Chi vuole passare al nuovo Dev Channel deve reinstallare Windows 11, eseguire un'installazione pulita del sistema operativo e poi iscriversi al nuovo percorso Dev.

È quindi logico che siano questi ultimi a ricevere una chiavetta USB gratuita, se ne hanno bisogno come supporto per la reinstallazione. Detto questo, Windows Latest chiarisce che Microsoft sta offrendo unità USB ai "tester che vogliono supportare il percorso verso i cambiamenti della piattaforma", che presumibilmente si riferisce alla prossima versione di Windows.

Tuttavia, la disponibilità di chiavette è limitata e potrebbe esaurirsi presto. In ogni caso, se ricevete questa offerta via e-mail e volete approfittarne, vi consigliamo di agire in fretta. Microsoft fa notare che la consegna della chiavetta USB potrebbe richiedere fino a 6-8 settimane.