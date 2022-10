Microsoft Office addio, ecco che cosa succede

Dopo 30 anni Microsoft Office va in pensione, ma è solo una questione di apparenze. Si tratta infatti di un cambio di nome, perché Word, Excel, Power Point e tutte le altre app vanno a confluire in Microsoft365.

Si tratta di un percorso iniziato già due anni fa, che l'azienda si appresta ora a portare a termine. L'annuncio è stato dato nella sezione dedicata del sito ufficiale, dove nella pagina delle FAQ (Si apre in una nuova scheda) è anche possibile leggere: “Nei prossimi mesi, Office.com, l’app mobile Office e l’app Office per Windows diventeranno l’app Microsoft 365, con una nuova icona, un nuovo look e ancora più funzioni“.

Il cambiamento voluto da Microsoft inizierà a essere attuato da gennaio per quanto riguarda le app Office per Windows, Android, MacOS e iOS, mentre già dal prossimo mese, il sito cambierà indirizzo URL, da Office.com a Microsoft365.com.

Ovviamente ciò non richiederà alcuna azione da parte degli utenti, che potranno continuare a usufruire dei servizi attraverso i loro account, profili o abbonamenti già attivi. Le applicazioni rimarranno le stesse, aggiornando soltanto l'icona, mentre una nuova app fungerà da hub, e permetterà di eseguire diverse attività, come l'accesso ai documenti o visualizzare gli appunti: uscirà sia per desktop che per smartphone.

(Image credit: Microsoft)

Oltre ai software classici, Microsoft 365 includerà anche le app Loop, Clipchamp, Stream e la nuova app Designer. Il marchio Office non verrà tuttavia abbandonato da subito: la società continuerà a offrire Office 2021 e Office LTSC nelle modalità di pagamento "una tantum". La vecchia raccolta diventerà tuttavia ufficialmente un marchio Legacy. Le future novità interesseranno infatti esclusivamente Microsoft 365 e non più Office.

Fonte: TheVerge