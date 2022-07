MacBook Air M2 si graffia con niente? Forse c'è un difetto

Cosa succede

Il nuovo MacBook Air M2 è un portatile eccellente, ma tra tanti pregi ha anche i suoi difetti. Come un sistema di dissipazione che solleva qualche dubbio, ma anche una verniciatura troppo delicata. Almeno nella versione blu Mezzanotte.

Ne parlano diverse fonti, tra cui 9to5Mac (opens in new tab) e diversi Youtuber famosi come Marques Brownlee (opens in new tab), Zone of Tech (opens in new tab) o iCaveDave (opens in new tab). È ancora presto per parlare di "scandalo scratchgate", ma non è difficile immaginarsi utenti più o meno numerosi che fanno causa ad Apple. Non sarebbe la prima volta, dopottutto.

I graffi sembrano più comuni vicino alla porta USB-C, e sono senz'altro prodotti dal contatto con il connettore di ricarica. Ma ne sono comparsi anche intorno al trackpad, come si vede nell'immagine qui sotto.

Ad alcuni potrebbe sembrare sorprendente, ma è un rischio abbastanza comune quando si usa l'alluminio, e non è nemmeno la prima volta che capita sui MacBook. Forse è per questo che Apple è così prudente quando di tratta di aggiungere altri colori. Da una parte si affida a vernici già testate e affidabili, e dall'altra certi colori nascondono meglio eventuali graffi. Il nuovo colore, che è molto scuro, invece tende a esaltarli.

(Image credit: 9to5Mac)

D'altra parte, uno penserebbe che Apple abbia fatto molti test prima di aggiungere il colore blu alle opzioni, quindi è effettivamente sorpendente che ci sia una questione di graffi eccessivi.

Sicuramente è troppo preso per parlare di un problema generalizzato. Le fonti sono ancora poche, e le immagini che abbiamo visto finora ritraggono problemi del tutto marginali.

Altrettanto sicuramente, però, chi ha un MacBook Air M2 nuovo fiammante, e lo vede in quelle condizioni, sicuramente non è contento. E non è che si possa parlare di incuria, perché le poche fonti citate sono senz'altro persone che trattano bene i loro dispositivi. Agganciare e sganciare il cavo di ricarica non si può certo descrivere come un'azione pericolosa, giusto? Se il laptop è in queste condizioni dopo pochi giorni, dopo mesi o anni chissà cosa diventa.

Il nuovo MacBook Air M2, poi, per ora è arrivato a pochissime persone. Alcuni giornalisti come noi, e pochi consumatori che lo hanno preso subito e sono stati tra i primi a riceverlo. Se c'è davvero un problema di graffi, senza dubbio salterà fuori rumorosamente nelle prossime settimane.

Via Tom’s Guide (opens in new tab)