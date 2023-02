L'iPhone 15, arriva finalmente la ricarica wireless inversa?

Una funzione che alcuni telefoni Android possiedono da anni, ma che manca ancora agli iPhone, è la ricarica wireless inversa. Questa funzione consente di utilizzare il telefono come caricatore wireless per altri dispositivi ed è qualcosa che un futuro iPhone, forse anche l'iPhone 15, potrebbe avere.

Secondo le fonti di 9to5Mac (Si apre in una nuova scheda), Apple starebbe lavorando a questa funzione. In realtà, sembra che fosse già prevista per l'iPhone 14 Pro e per l'iPhone 14 Pro Max, ma i ritardi di progettazione hanno fatto sì che non venisse inserita.

Le fonti non affermano specificamente che la funzione sia in arrivo per la serie iPhone 15, ma sicuramente sembra possibile, se è vero che c'era già l'idea di metterla sui modelli 2022. Al momento, però, si parla solo, genericamente, di un "futuro iPhone".

Se dovesse arrivare, comunque, sembra che potrebbe essere un'esclusiva dei modelli Pro o forse dell'iPhone 15 Ultra, ammesso che esista tale modello.

Tra i dettagli di cui si chiacchiera al momento, ci sono un'interfaccia utente speciale con animazioni sullo schermo ed effetti sonori, in modo da sapere quando la ricarica wireless inversa è entrata in funzione. Un cosa che potrebbe anche essere sbagliata, visto e considerato che se si usa questa funzione lo smartphone è a faccia in giù e non si potrebbero vedere le animazioni sullo schermo. Apple starebbe anche lavorando a un nuovo firmware per gestire la velocità di ricarica, la dissipazione del calore e l'efficienza della ricarica.

Le preoccupazioni relative alla velocità di ricarica e alla dissipazione del calore potrebbero effettivamente essere le ragioni per cui Apple non ha deciso di rinviare questa funzione. In effetti, sostengono alcune fonti, l'azienda potrebbe anche rinunciare del tutto al progetto. Non è quindi garantito che un futuro iPhone sarà in grado di ricaricare in modalità wireless l'Apple Watch o gli AirPods. Ma noi crediamo che alla fine si farà.

Il pacco batteria MagSafe può essere ricaricato da un iPhone (Image credit: Apple)

Non è la prima volta che se ne parla

Non è la prima volta che si sente parlare di un iPhone con ricarica wireless inversa. L'azienda ha infatti presentato una serie di domande di brevetto correlate, una delle quali risale al 2015.

Ci sono state anche diverse fughe di notizie su questa funzione, tra cui un'affermazione secondo la quale avrebbe dovuto fare il suo debutto nell'iPhone 11. Naturalmente, ciò non è avvenuto.

Naturalmente non è stato così, ma ci sono segnali che qualcosa si muove. Ad esempio, il MagSafe Battery Pack può essere caricato in modalità wireless da un iPhone, ma solo quando l'iPhone stesso è collegato alla presa di corrente.

L'articolo di 9to5Mac rileva anche che i documenti della FCC (Federal Communications Commission) del 2020 suggeriscono che l'iPhone 12 ha l'hardware necessario per la ricarica wireless, anche se la funzione non è mai stata attivata.

È strano che Apple stia lottando così tanto con una funzione che molti dei migliori telefoni Android hanno da anni, ma speriamo che i problemi vengano risolti presto.