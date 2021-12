LG presenta tiiun, una soluzione futuristica per il giardinaggio indoor

Al CES di gennaio 2022 LG presenterà tiiun, un dispositivo per il giardinaggio indoor che consente di coltivare una grande varietà di piante senza il minimo sforzo.

Il termine coreano tiiun vuol dire “germogliare” e fa riferimento alla funzione principale del dispositivo, che permetterà agli amanti delle piante di coltivare vegetali, erbe e fiori all'interno delle mura domestiche con il supporto di un sistema automatizzato.

All'interno di quello che a prima vista potrebbe sembrare un piccolo frigorifero, si trovano due ripiani che possono contenere fino a sei pacchetti di semi, ciascuno dei quali dispone di 10 fori per la germinazione. Secondo LG tiiun è in grado di gestire la crescita di un'ampia varietà di piante simultaneamente in un ciclo di 4/8 settimane grazie a un sofisticato mix di componenti hardware dedicate.

LG tiiun è già in lizza per l'Innovation Award 2022 grazie ai suoi innovativi sistemi di controllo del tempo, della temperatura, dell'acqua e della luce. Per lo sviluppo di tiuun l'azienda ha messo in campo tutta la sua esperienza nell'ambito di frigoriferi, depuratori d'acqua e sistemi di ventilazione.

LG tiiun (Image credit: LG)

Le immagini rilasciate da LG mostrano un design moderno che si sposa perfettamente con il concetto di smart home.

Disponibile nelle colorazioni Nature Beige e Nature Green, tiiun è caratterizzato da una porta trasparente pensata per tenere lontani gli insetti e permettere di monitorare la crescita delle piante.

Del resto, se a primo impatto lo avete scambiato per un frigorifero pieno di verdure non preoccupatevi, non siete gli unici.

Orticultura 2.0

LG tiiun è compatibile con l'app ThinQ che consente di monitorare l'intero processo di germinazione utilizzando il proprio smartphone, dal quale si possono controllare e modificare le impostazioni in tempo reale, oltre a ricevere delle notifiche quando il serbatoio dell'acqua è vuoto.

The LG tiiun features two shelves that can each hold up to six seed packages (Image credit: LG)

Dal comunicato stampa redatto da Lyu Jae-cheol, presidente di LG Electronics Home Appliance and Air Solution Company:

"LG tiiun è una soluzione pratica e conveniente per chi è sempre impegnato ma vuole godere di uno stile di vita più verde e più sano anche a casa",

"Il nostro sistema di giardinaggio intelligente rende la coltivazione di erbe, verdure a foglia e fiori divertente e semplice, anche per chi non ha nessuna esperienza di giardinaggio.”

Per ora non sappiamo darvi indicazioni sul prezzo e dovremo attendere l'evento del 5 gennaio per saperne di più.