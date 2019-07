LG G8S ThinQ finalmente è arrivato, smartphone con cinque fotocamere e Hand ID

Annunciato al Mobile World Congress 2019 di febbraio, LG G8S ThinQ è finalmente arrivato nei negozi.

Questo smartphone comprende molte delle specifiche che troviamo su LG G8, ma è un po' meno potente di quest'ultimo. Ricordiamo ai lettori che, per il momento, LG G8 non è previsto per il mercato italiano.

Tornando a LG G8S ThinQ, a bordo troviamo un processore di fascia alta Snapdragon 855, 6 GB di RAM e una tripla fotocamera posteriore con un obiettivo principale da 12 MP e apertura f/2.4, una lente teleobiettivo da 12 MP con apertura f/2.6 e una lente supergrandangolare da 13 MP con apertura f/2.4 e un campo visivo di 137 gradi.

LG G8S ThinQ ha anche una doppia fotocamera anteriore con obiettivo principale da 8 MP e un sensore secondario ToF (Time of Flight) che LG ha chiamato “Z Camera”.

La fotocamera anteriore supporta sia il riconoscimento facciale sia una funzione chiamata Hand ID, una caratteristica che scansiona il pattern circolatorio della mano per sbloccare lo smartphone. Si tratta di un’idea interessante, ma non ha funzionato in maniera convincente su LG G8 e non ci aspettiamo un cambiamento in positivo su questo LG G8S.

Un’altra caratteristica supportata dalla fotocamera è “AirMotion”. In sostanza è possibile compiere alcune operazioni senza toccare lo schermo del dispositivo.

Parlando del display, G8S ThinQ ha uno schermo da 6,2 pollici OLED con risoluzione 1080 x 2248, inoltre troviamo altoparlanti stereo, un jack per le cuffie da 3,5 mm, certificazione IP68 (resistenza all’acqua) una batteria da 3550 mAh, un sensore per le impronte, 128 GB di spazio di archiviazione. A livello estetico il dispositivo è disponibile nei colori Mirror Black, Mirror Teal e Mirror White e, come suggerito dal nome dei colori, la scocca in vetro è a effetto specchio.

Sulla carta lo svantaggio maggiore di questo modello rispetto al G8 è il display, visto che il modello di punta di LG ha una risoluzione migliore. Un altro punto debole in questo confronto è il comparto audio, con G8 che dispone di altoparlanti con vibrazione.

Per il mercato italiano il prezzo è di 769,90 euro, un prezzo non proprio contenuto, ma adeguato viste le caratteristiche del prodotto e, soprattutto, il prezzo medio dei top di gamma.