LG annuncia K61, K51S e K41S. Tre smartphone Android con batteria da 4.000 mAh

LG ha annunciato tre nuovi smartphone della serie K che, secondo l’azienda, avranno un prezzo relativamente basso. I nuovi modelli sono: K61, K51S e K41S. Come vedremo di seguito, tutti sono caratterizzati da buone specifiche tecniche.

Montano tutti lo stesso processore octa-core (probabilmente Mediatek) e la stessa batteria da 4000 mAh. Anche la dimensione del display da 6,5 pollici è la stessa per tutti i modelli, fatta eccezione per il formato.

Condividono anche il sensore di impronte digitali posteriore, la porta USB-C e quattro fotocamere. Come possono far intendere i loro nomi, il modello K61 è il migliore dei tre, caratterizzato da una fotocamera principale da 48 MP, oltre a una grandangolare da 8 MP, una macro da 2 MP e un sensore di profondità da 5 MP. Il sensore anteriore è invece da 16 MP. Il K61 ha 4 GB di RAM ed è disponibile sia in versione da 64 GB che da 128 GB, con la possibilità di espandere la memoria tramite microSD.

K51S ha una risoluzione HD+ con uno schermo in formato 20:9. La fotocamera principale è da 32 MP, la grandangolare da 5MP e i restanti due sensori dedicati macro e profondità sono da 2 MP. La fotocamera dedicata ai selfie è da 13 MP. La RAM in questo caso scende a 3 GB e la memoria interna è disponibile solo in versione da 64 GB, con la possibilità di espanderla tramite MicroSD.

Infine, il K41S monta lo stesso schermo del K51S, ma la fotocamera principale in questo caso è solo da 13 MP e i restanti sensori sono gli stessi del modello precedente. La fotocamera anteriore è 8 MP. Con questo modello, la RAM resta 3 GB ma lo spazio interno scende a 32 GB, ugualmente espandibili tramite una scheda MicroSD.

Come detto precedente, LG non ha ancora annunciato i prezzi degli smartphone, che saranno disponibili nel secondo trimestre dell’anno negli Stati Uniti, per poi arrivare successivamente in Europa.