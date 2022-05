Lenovo presenta la gamma Yoga 2022: portatili, 2 in 1 e soluzioni all in one

Lo scorso 5 maggio, Lenovo ha presentato al pubblico i prodotti linea Yoga, i primi della serie equipaggiati con Windows 11. Tra questi troviamo portatili per la produttività, super compatti, soluzioni 2 in 1 e all in one.

Iniziamo dal top di gamma Yoga Slim 9i da 14", che si caratterizza per un formato compatto ed elegante, ed è rivolto principalmente alla produttività e all'intrattenimento. A bordo troviamo un display touchscreen OLED PureSight da 14 pollici 16:10 con risoluzione 4K, mentre il comparto audio è gestito dagli altoparlanti integrati Bowers & Wilkins.

Volendo si può anche scegliere il display opzionale OLED 4K, che offre dettagli estremamente nitidi e colori ricchi e fotorealistici, oltre a neri profondissimi (Vesa Certified Display HDR True Black 500).

Proseguiamo con i modelli Yoga Slim 7i Pro X (14", 7) e Yoga Slim 7 Pro X (14", 7) offrono un ottimo compromesso tra compattezza e prestazioni. Sono entrambi dotati di processori AMD Ryezn 6000 e Intel Core di ultima generazione, fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e schede video che vanno da NVIDIA GeForce RTX 2050 alle più recenti RTX 3050.

La tecnologia X Power di Lenovo offre un'ottimizzazione specifica per diversi scenari d’uso e sfrutta al meglio ogni singolo componente, permettendo a CPU e GPU di superare i punteggi benchmark di riferimento. Con un peso inferiore a 1,6 kg, questi portatili sottili e leggeri sono perfetti per i professionisti in movimento e consentono di lavorare al meglio, ovunque vi troviate.

Il display 3K Lenovo PureSight da 14,5 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e touch (opzionale) si caratterizza per colori ricchi e precisi, offrendo una copertura della gamma sRGB del 100%, oltre a vantare una certificazione TÜV Hardware Blue Light3. Il Lenovo A.I. Engine+ presente su Yoga Slim 7i Pro e 7 Pro sfrutta gli algoritmi AI per aumentare al massimo le prestazioni con ogni applicazione, anche le più pesanti.



I più grandi Yoga Slim 7 Pro (16", 7) e Yoga Slim 7i Pro (16", 7) dispongono di componenti hardware avanzati e sono equipaggiati con dei monitor IPS da 2,5K con frequenza di aggiornamento da 165 Hz. A bordo di Yoga SLim 7 Pro troviamo delle GPU più spinte, come NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, mentre Yoga Slim 7 Pro fa affidamento sulla grafica Intel Arc A370M.

Il super compatto Yoga Slim 7i Carbon (13", 7) combina al meglio prestazioni e portabilità grazie a un peso inferiore a 1 kg e a uno chassis di 14,8 mm nel punto più sottile. Completamente realizzato in lega di magnesio di livello aerospaziale e rinforzato con un multistrato in fibra di carbonio, Yoga Slim 7i carbon si rivela il compagno di viaggio perfetto per chi è sempre in movimento ma non vuole rinunciare alla potenza che serve per creare contenuti.

Non a caso a bordo di Yoga Slim 7i Carbon troviamo processore Intel Core di 12 generazione, che permettono di lavorare a qualsiasi contenuto in mobilità. Il display Lenovo PureSight offre un’ampia gamma di colori e tonalità incredibilmente precise grazie a un hardware calibrato per coprire il 100% di spazio colore sRGB e il 100% di volume colore con colore a 8 bit. Anche in questo caso è presente la certificazione TÜV Hardware Low Blue Light3.

Passiamo ora a Lenovo Yoga 7 (14", 7), un laptop convertibile 2 in 1 votato alla multimedialità è caratterizzato da un design pratico e maneggevole che lo rende perfetto per un gran numero di attività. A bordo troviamo dei potenti processori AMD Ryzen serie 6000 e un display touchscreen OLED 16:10 fino a 2,8K, dotato di Dolby Vision per colori realistici, dettagli più ricchi e bassa emissione di luce blu hardware-based, nonché l’audio spaziale Dolby Atmos.

Infine Lenovo ha presentato Yoga AIO 7 (27", 7), una soluzione all in one rivolta ai professionisti che lavorano in ambito grafico, fotografico e si occupano di creazione dei contenuti. Il display a cornici strette 4K IPS da 27 pollici dispone di un meccanismo a cerniera che consente di ruotarlo di 90 gradi e copre la gamma di colore DCI-P3 al 95%.

Tra i componenti hardware troviamo processori AMD Ryzen serie 6000 e schede video di ultima generazione fino a AMD Radeon RX 6600M (opzionale). Grazie ai potenti altoparlanti JBL da 5W integrati, Yoga AIO 7 si presta perfettamente anche per guardare contenuti in streaming e giocare.

L'arma segreta di AIO 7 è la connettività. Questo PC all in one consente di trasmettere in modalità wireless lo schermo del proprio smartphone8 al monitor del desktop per guardare video, scorrere foto o navigare sui social media su un enorme display da 27 pollici, ruotato orizzontalmente o verticalmente.