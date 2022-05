Lenovo presenta i nuovi portatili gaming Legion 7 e Legion 7 Slim

Lenovo ha presentato i nuovi portatili gaming della linea Legion nelle varianti Legion 7i (con CPU Intel) e Legion 7 (con CPU AMD) ai quali si uniscono i modelli compatti Legion Slim 7 e Legion Slim 7i, tutti con display da 16 pollici.

L'orientamento gaming dei nuovi Legion 7 non si evince solo dal design aggressivo, ma anche da alcuni dettagli come la webcam FHD3 ad alta definizione pensata per le sessioni di streaming e la risoluzione WQXGA (2560x1600) del display, mai vista su un portatile gaming da 16 pollici.

Il sistema RGB integrato, oltre a produrre effetti di luce personalizzabili sulla tastiera e sulla scritta Lenovo, si sincronizza automaticamente con i contenuti visualizzati sullo schermo per garantire un'esperienza di gioco super immersiva sfruttando i riflessi sulle superfici.

(Image credit: Lenovo)

A conferma della natura premium del prodotto troviamo una scocca unibody di derivazione aerospaziale in alluminio e magnesio, rivestita da una finitura CNC che dona un look metallico molto bello.

Per quanto riguarda le specifiche, la variante Legion 7i è equipaggiata con processori Intel Core i7-12800HX o Intel Core i9-12900HX di dodicesima generazione, mentre su Legion 7 troviamo i processori AMD Ryzen 9 6900HX o AMD Ryzen 7 6800H. Le GPU sono rispettivamente NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Max-Q / NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q e AMD Radeon RX 6700M / AMD Radeon RX 6850M XT. Entrambe le varianti dispongono di memorie RAM DDR5 e velocissimi SSD PCIe Gen 49.

Per la connettività troviamo 2 porte USB-C 3.2, 1 USB-C 3.2 Gen 1, 1 USB-C 3.2 Gen 2, una DisplayPort 1.4, 2 USB-A 3.2 Gen 1, 1 porta HDMI 2.1, un ingresso Ethernet 2,5 Gigabit e il jack audio combo da 3,5mm.

Il sistema operativo è Windows 11 Pro o Windows 11 Home a seconda delle varianti.

Oltre a una selezione di componenti di fascia alta, a bordo dei portatili della gamma Legion 7 sono presenti software AI come Lenovo Legion A.I. Engine 2.0. e Lenovo Legion Coldfront 4.0 pensati per ottimizzare al meglio le prestazioni dei singoli componenti garantendo un buon bilanciamento tra consumi e prestazioni, oltre a monitorare in tempo reale la temperatura e regolare di conseguenza il raffreddamento.

Proprio al raffreddamento sono dedicate altre accortezze come le prese d'aria sotto la tastiera, un rivestimento termico di nuova generazione e un flusso d'aria nettamente migliorato rispetto alla precedente generazione.

Lenovo Legion 7 e Legion 7i saranno disponibili dalla prossima estate con prezzi a partire da €2.799 per la variante con processore AMD e €3.199 per i modelli con processori Intel.

I migliori portatili gaming compatti

(Image credit: Lenovo)

Lenovo Legion 7 Slim

Lenovo Legion Slim 7i e Legion Slim 7 sono le varianti ultrasottili proposte dall'azienda e pensate per i professionisti e i gamer che cercano il massimo della portabilità ma non sono disposti a rinunciare alle prestazioni

Anche le varianti slim vantano una scocca unibody in magnesio e alluminio di derivazione aerospaziale, che in questo caso viene proposta nelle colorazioni Storm e Onyx Grey10.

La finitura in metallo con lavorazione CNC e la scocca superleggera (2kg) e snella (16mm) conferiscono un aspetto premium che si sposa alla perfezione con un design sobrio che si adatta perfettamente a un uso professionale.

(Image credit: Lenovo)

Nonostante le dimensioni compatte, le varianti Legion Slim 7 equipaggiano processori AMD Ryzen 5 6600H / AMD Ryzen 7 6800H o AMD Ryzen 9 6900HX affiancati da schede video AMD Radeon RX 6600S (4 GB GDDR6) AMD Radeon RX 6800S (8 GB GDDR6). I modelli Legion Slim 7i sono invece equipaggiati con processori Intel Core i5-12500H / Intel Core i7-12700H o Intel Core i9-12900HX di dodicesima generazione. Su entrambi troviamo memorie RAM DDR5 e SSD PCIe Gen 4.9.

Per la connettività, nonostante il formato compatto, sono disponibili 2 porte USB-C 3.2 Gen 2, una DisplayPort 1.4, 2 USB-A 3.2 Gen 2, una HDMI 2.1, un lettore di schede SD 4-in-1 e un jack audio combo da 3,5 mm, niente male per un portatile compatto.

Tra le specifiche più interessanti troviamo un ingresso HDMI 2.1, una capiente batteria da 99.99Whr con ricarica rapida USB Type-C fino a 135 Whr6 e un ampio display da 16 pollici con precisione del colore fino a DCI P3 certificata TÜV Rheinland Gold Label.8

Rispetto ai precedenti Legion, Lenovo Legion Slim 7 incrementa il rapporto di area attiva dei display WQXGA dall’86% al 93% con proporzioni 16:10. Le frequenze di aggiornamento variabili raggiungono i 240 Hz nelle varianti più potenti, sulle quali è anche possibile optare per un display Mini-LED.

Su tutti i portatili della gamma Lenovo Legion è disponibile un’applicazione specifica per il gaming chiamata Lenovo Legion Arena. Questa ha la funzione di raggruppare tutti i titoli installati sul portatile all’interno di un unico hub, collegandosi alle piattaforme di gioco più utilizzate e ai rispettivi store.

Lenovo Legion Slim 7i arriverà in Italia la prossima estate a un prezzo che parte da 2.199 euro, mentre la variante Legion Slim 7 con processori AMD non verrà commercializzata nel nostro territorio (almeno per ora).