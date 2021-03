Lego NASA Space Shuttle Discovery, il nuovo set che celebra la scienza

Lego ha appena aggiunto al suo catalogo il nuovo set Space Shuttle Discovery. Una confezione che riproduzione la missione STS-31 del 1990, che portò in orbita il telescopio spaziale Hubble. Sarà in vendita sul negozio Lego dal 1 aprile 2021.

Il nuovo set Lego NASA Space Shuttle Discovery si compone di 2.534 pezzi e offre una riproduzione particolareggiata e dettagliata.

Il modello è “completo di carrello di atterraggio funzionante e porte della baia di carico che si aprono una dopo l’altra. Le porte dispongono anche di adesivi riflettenti ad imitare i radiatori di raffreddamento che si trovano sul vero orbiter dello shuttle”, spiega il comunicato stampa.

“Nella parte posteriore del Discovery sono alloggiati i tre motori principali utilizzati per il lancio in orbita. Questi sono affiancati su entrambi i lati della coda da motori più piccoli, progettati per le manovre in orbita e la deorbita, nonché il rientro nell’atmosfera alla fine della missione. Le superfici di controllo del volo sul bordo posteriore delle ali e della coda servono poi a controllare rollio, beccheggio e imbardata, come fa un aeroplano. Il timone della coda serve come freno di velocità, per aiutare il controllo dell’atterraggio e il rollout sulla pista nella fase successiva”.

Come da tradizione Lego, l’interno del modello è altrettanto dettagliato. “La cabina dell’equipaggio presenta i cinque posti a sedere nella posizione esatta degli astronauti nella missione STS-31, completa di pannelli di controllo per il volo e il braccio robotico (Remote Manipulator System, o RMS). Inoltre, il ponte centrale contiene gli armadietti di stoccaggio della navetta spaziale con i materiali e l’equipaggiamento per la missione, lo spazio per il quinto membro dell’equipaggio e la camera d’equilibrio per l’alloggiamento del carico”.

C’è anche il telescopio Hubble, una macchina delle meraviglie che in oltre 20 anni di vita ci ha permesso di accrescere enormemente le nostre conoscenze sull’universo.

Una volta completato, il set viene fornito anche di supporti e targhette informative, permettendoti di mostrare la tua creazione con orgoglio.