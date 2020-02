La Svizzera blocca le nuove antenne 5G per rischi di salute

La Svizzera è una delle nazioni con il 5G più avanzato in Europa, con Swisscom e Sunrise tra le prime aziende a supportare la tecnologia di prossima generazione. La velocità e la copertura superano le altre nazioni dell’Europa e il governo stesso è interessato a utilizzare il 5G per applicazioni come l'agricoltura intelligente.

Tuttavia, in Svizzera risiede anche una comunità di attivisti contro il 5G. Le proteste hanno avuto luogo nelle principali città, mentre i sindaci delle zone rurali hanno dichiarato il loro desiderio che le loro aree rimangano libere dal 5G".

Svizzera 5G

L'ex amministratore delegato di Sunrise Olaf Swantee ha lamentato la diffusione di notizie false in merito a problemi di salute, paragonando gli attivisti ai terrapiattisti.

Fondamentale per gli argomenti dei sostenitori è che le reti 5G useranno frequenze di banda più elevate (sfruttando la banda millimetrica) e che le nuove reti richiedono più punti di accesso.

Tuttavia, gli esperti sostengono che l'intero corpus di ricerche disponibili confuti queste affermazioni, mentre le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) affermano che il 5G è sicuro.

Sotto la struttura federale svizzera, i 26 Cantoni regionali che compongono il paese hanno poteri significativi e sono responsabili della valutazione della sicurezza in base a criteri decisi dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Secondo la FT, alcuni Cantoni svizzeri hanno sospeso l'uso delle antenne 5G fino a quando non avranno ulteriori indicazioni dell'UFAM riguardo la sicurezza delle antenne adattive. L'UFAM attualmente non ha consigli sulle nuove antenne e vuole condurre più test in condizioni di vita reale.

Fino al completamento di tali test, l'UFAM non può fornire un aiuto ai Cantoni. Ciò significa che le sospensioni cantonali sono ancora in vigore.

Swisscom afferma che i regolamenti svizzeri sono dieci volte più severi di quelli dettati dall'OMS, affermando di aver compreso le preoccupazioni per la nuova tecnologia.

Prossimi passi

Per quanto riguarda le nuove restrizioni, Swisscom ha affermato che i lavori per l'implementazione del 5G continueranno, ma che la sua rete non funzionerà a pieno regime per il momento. Anche così, saranno possibili velocità fino a 2 Gbps.

Non è chiaro quanto tempo impiegherà l'UFAM a condurre i suoi test, ma potrebbero esserci ulteriori problemi all'orizzonte. L'Associazione medica svizzera ha consigliato cautela e, sotto la democrazia diretta della Svizzera, qualsiasi petizione con oltre 100.000 firme può innescare un referendum sulla questione.

È stato riferito che ci sono due petizioni nella fase di firma: una che lascerebbe gli operatori responsabili per eventuali danni causati dalle radiazioni, e un'altra che imporrebbe limiti alle emissioni di radiazioni. Darebbe anche ai residenti di una comunità locale la possibilità di porre il veto a qualsiasi opera di pianificazione.

Ci sono state proteste simili nel Regno Unito. Tuttavia, la Advertising Standards Authority (ASA) ha vietato un manifesto che faceva affermazioni allarmanti e infondate sulla minaccia del 5G alla salute pubblica.