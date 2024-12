L'IA arriva nelle scuole, insegnanti sostituiti dall'intelligenza artificiale

In Arizona, una scuola sta sperimentando un nuovo modello educativo basato sull'intelligenza artificiale e su una giornata scolastica di sole due ore. Quando l’Unbound Academy aprirà le sue porte, gli unici "insegnanti" saranno algoritmi di intelligenza artificiale, offrendo un’esperienza che potrebbe essere vista come una perfetta utopia o una distopia, a seconda del punto di vista.

L'approccio non convenzionale dell'Unbound Academy ha richiesto l'approvazione del Consiglio statale per le scuole charter dell'Arizona, che è stata concessa con un voto combattuto di 4 a 3. Il programma coinvolgerà studenti dalla quarta all'ottava classe, con lezioni accademiche di due ore al giorno impartite da un'IA personalizzata. Questo sistema utilizza piattaforme come IXL e Khan Academy e punta a rendere gli studenti più felici e intelligenti, offrendo loro più tempo per sviluppare abilità pratiche e coltivare le proprie passioni.

Durante queste due ore, gli studenti seguiranno programmi di apprendimento adattivo. Mentre studiano materie come scienze, matematica o letteratura, l'IA monitorerà i loro progressi in tempo reale. A seconda dei risultati, l'algoritmo adatterà lo stile e la difficoltà del curriculum per aiutarli a raggiungere il successo, rallentando su alcuni argomenti o aumentando la complessità su altri.

Il resto della giornata sarà dedicato a laboratori pratici su temi come alfabetizzazione finanziaria, imprenditorialità e public speaking. Invece dei tradizionali insegnanti, gli studenti saranno seguiti da mentori che guideranno queste attività e li aiuteranno a sviluppare competenze pratiche che vadano oltre la dimensione scolastica.

IA accademica

Unbound Academy ha già testato questo concetto in programmi simili presso scuole private in Texas e Florida, operando sotto il nome di Alpha Schools. Questi programmi affermano che gli studenti riescono a imparare il doppio in metà tempo. Ora, le autorità dell'Arizona stanno scommettendo sul successo di questo modello nelle scuole pubbliche, sebbene si tratti di scuole charter e non di istituti educativi tradizionali.

Non è la prima volta che l'Arizona esplora l'uso dell'intelligenza artificiale nell'educazione. L'Arizona State University (ASU) ha collaborato con OpenAI per integrare ChatGPT come supporto accademico. Tuttavia, a differenza dell'Unbound Academy, l'AI all'ASU viene utilizzata per aiutare gli studenti a scrivere elaborati e assistere i professori in simulazioni e studi complessi, ma non per condurre lezioni. Ciò che sta facendo l'Unbound Academy è più simile a un esperimento nel Regno Unito. Il David Game College di Londra, con il suo programma Sabrewing, utilizza piattaforme di AI e visori per realtà virtuale per guidare l'apprendimento di 20 studenti impegnati nei GCSE.

L'idea che l'intelligenza artificiale possa offrire un apprendimento iper-personalizzato e migliorare il successo degli studenti è certamente attraente. Inoltre, il tempo extra destinato ai laboratori per lo sviluppo di competenze pratiche è un elemento positivo, volto a preparare gli studenti ad affrontare sfide al di fuori dell'ambito scolastico. Tuttavia, è altrettanto evidente ciò che si perde senza la presenza di insegnanti umani. L'IA, almeno nella sua forma attuale, non può sostituire il rapporto umano, il supporto emotivo e il mentoring che caratterizzano un grande insegnante.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Sebbene l'IA possa potenziare le capacità di un educatore, è assurdo affermare che possa essere migliore di un insegnante umano. Dal punto di vista finanziario, affidarsi a un'azienda a scopo di lucro potrebbe sembrare una scelta più economica a breve termine, ma è una visione miope che non considera il vero valore degli educatori. Per ora, gli studenti dell'Unbound Academy saranno pionieri di questo nuovo approccio. Indipendentemente dall'esito, ci saranno lezioni da imparare per tutti.