La serie vincente di AMD continuerà nel 2020, promette il CEO

Lisa Su, amministratore delegato di AMD, ha parlato del successo dell'azienda in un'intervista a VentureBeat in seguito agli ottimi risultati finanziari del terzo trimestre di AMD (che hanno visto le entrate trimestrali più alte degli ultimi 15 anni) e crede che i risultati finanziari miglioreranno anche nel 2020.

Rispondendo a una domanda su come AMD miri a rimanere competitiva - in particolare con Intel che presto lancerà nuovi processori su più fronti - Su ha risposto citando l’arrivo dei chip Threadripper di terza generazione, e dunque l'imminente Ryzen 9 3950X, una CPU progettata per la fascia alta del mercato.

Ha menzionato i processori mobile di prossima generazione a 7nm (Zen 2) in arrivo all'inizio del 2020 per i laptop e ha concluso che tutto ciò rappresenta un "portfolio piuttosto solido", prima di aggiungere: "Siamo ben avviati, con Zen 3 previsto per il 2020 su molti prodotti. Anche se il 2019 è stato un grande anno di prodotti, penso che il 2020 sarà un anno persino migliore per noi. "

Successo derivante non solo dai processori Ryzen per laptop e desktop, ma anche dalle CPU Epyc che stanno davvero preoccupando Intel nell'arena data center e, naturalmente, AMD progetta anche i chip custom per le console di prossima generazione di Microsoft e Sony (dispositivi che arriveranno nel 2020).

Una mossa intelligente

Abbiamo recentemente scoperto che Samsung potrebbe includere la grafica rDNA di AMD Radeon nei suoi smartphone nei prossimi due anni. Questa è un'opportunità entusiasmante, ed è stato chiesto se si trattasse di un'opportunità di licenza IP o di fornire effettivamente i chip a Samsung.

Su ha risposto: “Ci stiamo lavorando, vogliamo che la grafica Radeon sia ovunque. Nei data center, nei giochi, nei PC, nelle console e nei dispositivi mobile. È sia un'opportunità di licenza, sia un'opportunità di sviluppo, in cui stiamo ottimizzando congiuntamente la nostra grafica Radeon per applicazioni a basso consumo".

Naturalmente, c’è da aspettarsi che l'amministratore delegato di qualsiasi azienda aumenti le prospettive della propria azienda, ma è difficile controbattere all’idea di AMD che cerca di espandersi in tutte questi settori hardware.