AMD's Ryzen 9 3900X overclockato a 4,5GHz!

La nuova gamma di processori Ryzen 3000 di AMD sta già facendo parlare di sé con il suo impressionante numero di core, i prezzi convenienti e le prestazioni dei benchmark. E stiamo solamente parlando dei processori appena usciti dalla loro confezione, senza nessuna modifica, ma un tweet dall'affidabile leaker hardware @Tum_Apisak parla di un processore Ryzen 9 3900X spinto a un clock base incredibile: 4,5 GHz!

Ricordiamo che il Ryzen 9 3900X vede un clock di base di 3,8 GHz e boost di 4,6 GHz. Il processore è già molto potente alle frequenze di base, ma un overclock a 4.5GHz renderebbe il Ryzen 9 3900X tra i processori più potenti al mondo.

I benchmark di Geekbench hanno visto il Ryzen 7 3700X battere l'Intel Core i9-9900K nei risultati multi-core 34.059 a 33.173, il Ryzen 9 3900X con più core potenziati a una velocità di clock ancora più elevata batterebbe il Core i9 di Intel 9900K ancora più pesantemente, ad un prezzo poco più alto.

Un overclock atipico

Il Ryzen 7 3700X ha battuto la concorrenza fornitagli da Intel nella sua stessa fascia di prezzo nei benchmark multi-core, quindi le CPU di fascia alta di AMD non faranno altro che ampliare il divario. Le prestazioni single-core sono un po' più basse di quanto ci saremmo aspettati, come ad esempio nel confronto menzionato in precedenza. Ma l'overclocking potrebbe venire in aiuto.

Tuttavia, non ci sono dettagli su come sia stato eseguito l'overclock a 4.5GHz su Ryzen 9 3900X. Ed è altamente improbabile che sia stato raggiunto usando il dissipatore Wraith Prism di serie che AMD include nella confezione. Tum_Apisak non ha saputo rispondere alle domande in merito al tipo di raffreddamento utilizzato per ottenere per ottenere questo genere di overclock.

Il Ryzen 9 3950X è stato recentemente overcloccato a 5GHz su tutti i 16 core battendo numerosi record. Ma per ottenere questo risultato è stato utilizzato l'azoto liquido per raffreddare il processore, e questa non è un'opzione realistica per un PC casalingo.

Quando Ryzen 9 3900X uscirà il 7 luglio, vedremo probabilmente build più pratiche che includono l'overclocking e saremo in grado di capire cos'è in grado di fare la CPU in condizioni più realistiche.