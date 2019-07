La scheda Nvidia GeForce RTX 2070 Super arriva il 9 luglio

Quando Nvidia e AMD combattono testa a testa vincono i consumatori. E dopo che nel suo Keynote AMD ha presentato le nuove schede grafiche Navi, Nvidia doveva per forza rispondere. E lo ha fatto con le sue nuove Nvidia Super RTX.

Le nuove Nvidia GeForce RTX 2060 Super e RTX 2070 Super verranno presentate il 9 luglio, giusto in tempo per poter competere con le Radeon RX 5700 and RX 5700 XT – che a loro volta competevano con le RTX 2060 and RTX 2070. Ma ora che Nvidia sta per presentare le sue nuove super schede grafiche la competizione si annuncia più dura.

La lotta Nvidia vs AMD è in pieno svolgimento





Nvidia ha posizionato la GeForce RTX 2070 Super a un livello superiore della GTX 1080 Ti e la RTX 2060 Super sopra la GTX 1080. Ma in queste varianti Super non aumenta solo la velocità di clock!

Nvidia GeForce RTX 2060 Super

Le schede grafiche Nvidia Super RTX migliorano notevolmente rispetto ai modelli precedenti non Super. Così la RTX 2060 Super avrà 256 core CUDA in più, quattro nuovi multi-processori e una velocità base di clock di 1,470MHz in grado di esprimere una potenza di 7.2 TFLOPS, con un aumento di 1.2 TFLOPS rispetto alla RTX 2060.

Cambia anche la Larghezza Bus Memoria che passa da 192-bit a 256-bit, portando la banda complessiva a 448GB/sec. Ci sono anche 8GB di memoria VRAM per sfruttarne in pieno le caratteristiche.

Secondo Nvidia, la RTX 2060 Super è fino al 15% più veloce della RTX 2060 a 1440p. Ed è solo dell'1% più lenta rispetto all'originale RTX 2070.

RTX 2070 Super

La Nvidia GeForce RTX 2070 Super ha miglioramenti simili a quelli della RTX 2060 Super. Avrà 256 core CUDA in più, quattro nuovi multi-processori e una velocità base di clock superiore.

La nuova velocità base di clock di 1,605MHz è appena inferiore a quella di boost del modello RTX 2070 (1,620MHz). La nuova velocità di boost raggiunge i 1,770MHz e consente di raggiungere una potenza floating point di 9.1 TFLOPs. A differenza della RTX 2060 Super, la 2070 Super non ha miglioramenti nella memoria VRAM.

Secondo Nvidia la RTX 2060 Super è fino al 16% più veloce della RTX 2070 a 1440p.

Entrambe le schede grafiche avranno poi miglioramenti con la modalità RTX attivata. Si parla da 5 a 10 FPS per i giochi in 1080p con modalità RT Ultra e DLSS attivata.

Questi miglioramenti richiedono più energia e infatti Nvidia GeForce RTX 2060 Super richiede 175 Watts e la RTX 2070 Super ben 215 Watts.

I prezzi della RTX 2060 Super partiranno dai 430€ e quelli della RTX 2070 Super dai 540 euro. Saranno commercializzate a partire dal 9 luglio. Il modello RTX 2080 Super arriverà invece il 23 luglio al prezzo di 760 euro.