La nuova beta di WhatsApp promette grandi novità per il 2021

WhatsApp ha rilasciato il primo aggiornamento beta del 2021, che suggerisce l'arrivo di nuove funzioni nel corso dell'anno.

Secondo WABetaInfo, l'elenco delle prossime migliorie è alquanto corposo e comprende il miglioramento delle chiamate audio e video e dei backup della cronologia delle chat, una gestione dei contatti più semplice, adesivi avanzati e varie correzioni di bug.

Dovrebbero arrivare anche diverse nuove funzioni, inclusa una pensata per non farvi perdere le chiamate di gruppo, un aspetto sempre più importante per restare in contatto con amici e familiari durante la pandemia.

Se vi siete persi l'inizio di una chiamata di gruppo, al momento non è possibile entrare successivamente. Quando arriverà la nuova funzione, potrete partecipare in qualsiasi momento, a condizione che la chiamata sia ancora in corso.

Sebbene non sia ancora disponibile in versione di prova e la data di uscita non sia ancora stata confermata, le risorse estratte dai file di installazione della versione beta di WhatsApp suggeriscono che l'opzione sarà disponibile sia su iOS che su Android.

Volete essere fra i primi a provare le nuove funzioni?

Se volete provare in anticipo i nuovi strumenti e gli aggiornamenti come questi, dovrete unirvi a uno dei programmi beta di Whatsapp.

Purtroppo, il programma per i dispositivi Apple è al completo per adesso, anche se vale la pena dare un'occhiata alla pagina Testflight per vedere se si libera un posto.

Per partecipare al programma beta per Android, visitate la pagina WhatsApp Beta su Google Play e inserite i vostri dati. Se avete già installato la versione pubblica di WhatsApp, questa verrà aggiornata alla versione beta entro qualche ora.