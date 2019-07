La Casa di Carta 3 finalmente su Netflix

Come era già stato preannunciato in aprile, è appena uscita la tanto attesa terza stagione de La Casa di Carta. L’annuncio è stato fatto il primo del mese, e Netflix ci ha tenuto a specificare che non si trattava di un pesce d’aprile. E infatti, le promesse sono state mantenute: tutti e 8 gli episodi de La Casa di Carta sono disponibili dalle 9 di questa mattina. Pronti per il binge-watching?

Queste sono le migliori serie TV da guardare a luglio su Netflix

Trama e anticipazioni

Se non l’avete ancora mai vista, dovete rimediare subito. Siete poco convinti? Sappiate solo che è la serie TV Netflix non in lingua inglese più vista al mondo. Insomma, un fenomeno senza paragoni in cui azione e adrenalina la fanno da padrone. Non vogliamo dirvi troppo per non rovinarvi la sorpresa, vi basti sapere che le prime due stagioni parlano di un gruppo di rapinatori mascherati che, capeggiati da una figura chiamata Professore, pianifica di compiere una rapina senza precedenti alla Zecca di Madrid.

A giudicare dal trailer che Netflix ha rilasciato in aprile, abbiamo lasciato i nostri amati rapinatori a godersi la bella vita in località esotiche. Però la cattura di uno di loro li costringe a riunirsi nel tentativo di liberarlo. Noi speriamo che questo nuovo piano architettato per il salvataggio sia all’altezza di quello realizzato per la rapina, e che ci sia la stessa quantità di colpi di scena e situazioni che lasciano con il fiato sospeso delle altre due stagioni.

In questa nuova stagione è stato dato il benvenuto a nuove aggiunte nel cast, e inoltre è stato confermato dal produttore e regista della serie che rivedremo tutti personaggi delle prime due stagioni Questo vuol dire che, in un modo o nell’altro, pare che rivedremo anche i personaggi morti (o presunti morti) delle stagioni precedenti. Curiosi di saperne di più? Allora non vi resta che iniziare subito la maratona.