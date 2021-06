Kit zaino e borsa foto da viaggio, il prezzo è semplicemente folle

Viaggiare con tanta attrezzatura foto/video è sempre un'operazione delicata. Le ottiche fotografiche vanno trasportate con estrema cautela e non è possibile usare un normale zaino per portarsi appresso fotocamere e obiettivi senza rischiare di rompere qualcosa. Al contempo gli zaini professionali costano diverse centinaia di euro e non sempre si vuole spendere così tanto. Per fortuna ci viene in soccorso Tarion con un kit a prova di bomba e, ovviamente, a prova di fotografo.

Il kit comprende un grande zaino da viaggio "pronto" che permette, nonostante le sue dimensioni, di estrarre velocemente la fotocamera. Sembra davvero il modello perfetto per affrontare la fotografia naturalistica. In aggiunta, l'offerta prevede una borsa per tenere a portata di mano anche un secondo corpo e ulteriori obiettivi.

Il prezzo, eccezionale poi, farà la felicità di qualsiasi reporter di viaggio e natura.

