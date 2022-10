Ironheart, tra i cattivi c'è anche Mephisto: chi è il Diavolo del MCU?

Ironheart, serie TV Marvel ispirata ai fumetti di Brian Michael Bendis e Mike Deodato, potrebbe segnare l'esordio di Mephisto nel Marvel Cinematic Universe (MCU).

Stando a quanto riportato dalla rivista Deadline (Si apre in una nuova scheda), l'entità demoniaca debutterà nel corso della Fase 5 del progetto Marvel. A interpretarlo ci sarà l'attore Sacha Baron Cohen, conosciuto da molti nei panni di Borat.

Il noto leaker Marvel MyTimetoShineHello (Si apre in una nuova scheda) sostiene che il candidato iniziale fosse Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) ma l'attore, dopo un primo colloquio, avrebbe deciso di rifiutare il ruolo.

La notizia arriva a pochi giorni dall'emergere delle prime voci sull'assunzione di Cohen. Diversi esperti di MCU, inclusi MyTimetoShineHello (Si apre in una nuova scheda) e MCU Status (Si apre in una nuova scheda), affermano che il Mefisto di Cohen apparirà nella serie TV Ironheart. Vista la grande attendibilità di MyTimetoShineHello, ci sono molte probabilità che le cose vadano davvero così e il report di Deadline non fa che confermare questa ipotesi.

Se così fosse, dovremo attendere ancora un po' per vedere Cohen nei panni di Mephisto, dato che la serie verrà trasmessa su Disney Plus nell'autunno del 2023. All'inizio del 2021, quando WandaVision è andata in onda su Disney Plus, molti spettatori erano convinti che fosse proprio Mephisto a muovere le fila del mondo immaginario creato da Wanda. Le speculazioni dei fan sono diventate così insistenti da creare un vero e proprio filone di discussioni dedicate a WandaVision che ha garantito una certa popolarità alla serie.

Sfortunatamente, Mephisto non c'entrava nulla con le vicende di WandaVision e non è mai comparso come antagonista all'interno della serie. Il compito è toccato ad Agatha Harkness, personaggio che sarà al centro di una serie Disney Plus o di uno speciale Marvel previsto per il 2023.

La serie Ironheart racconterà la battaglia tra tecnologia e magia - The Hood, il cattivo principale della serie, è un altro mago dell'universo Marvel - e sembra che per l'occasione Marvel introdurrà anche la figura di Mephisto.

Speriamo solo che non si tratti di un altro "depistaggio mistico".

Mephisto è davvero il diavolo in persona?

(Image credit: Marvel Comics)

Mephisto è il diavolo del Marvel Cinematic Universe ed è stato introdotto nella nutrita galleria di demoni dei fumetti da Stan Lee e John Buscema nel dicembre 1968. Il personaggio ha fatto il suo esordio cartaceo nel terzo numero di The Silver Surfer ed è largamente ispirato a Mefistofele, un demone del folklore tedesco apparso originariamente nella leggenda del Faust.

Essendo un essere immortale, Mephisto è un supercriminale estremamente potente e dotato di numerose abilità. Manipolando le forze della magia, il demone può acquisire una forza sovrumana, mutare forma, proiettare illusioni, alterare il tempo e manipolare la memoria delle persone. Inoltre, non può essere ferito dalla maggior parte delle armi, il che lo rende praticamente invulnerabile a buona parte degli eroi Marvel. Anche se la forma fisica di Mephisto venisse distrutta, si riformerebbe nel suo regno, motivo per cui si potrebbe definire "imbattibile". Inoltre, il demone è noto per i suoi baratti che consistono nel scambiare le anime dei nemici con l'oro. Dopotutto, stiamo parlando del diavolo.



Sebbene sia stato principalmente una spina nel fianco di Silver Surfer e dell'iterazione di Ghost Rider di Johnny Blaze, Mephisto ha combattuto anche con altri supereroi Marvel di rilievo. Si è scontrato con Thor, i Fantastici Quattro, Doctor Strange, Visione e Scarlet Witch - da cui il collegamento con WandaVision - e Daredevil. È apparso anche nella serie di fumetti Secret Wars II del 1985 e in Avengers West Coast.



Tuttavia, Mephisto è noto anche per la sua apparizione nella controversa storia di Spider-Man intitolata One More Day. In questa versione della storia, Mephisto accetta di salvare la zia May di Peter Parker dopo che questa è stata ferita a morte da un proiettile vagante. Per salvarla, però, Peter e Mary Jane sono costretti a rinunciare al loro matrimonio: una decisione che altera le loro linee temporali personali, fa sì che Mary Jane dimentichi completamente chi è Peter nella sua forma quotidiana e in quella di supereroe, riporta in vita Harry Osborn dopo la sua morte in Spectacular Spider-Man #200 e fa sì che la loro figlia non nasca mai. Si tratta di un accordo a senso unico.

La mini saga scritta da J. Michael Straczynski e Jose Quesada, composta da quattro numeri e pubblicata nel 2007, ha suscitato così tante polemiche che, ancora oggi, è considerata la storyline di Spider-Man più controversa mai creata. Sia i fan che i critici l'hanno giudicata "assolutamente irrispettosa" e "dannosa" per il personaggio dell'Uomo Ragno nel suo complesso.

Tuttavia, dal punto di vista di Mephisto, si trattò di una serie ideale per i collegamenti con il fumetto. La controversia relativa a One More Day ha catapultato Mephisto al centro delle vicende Marvel; da allora, il cattivo ha continuato ad apparire in diverse serie di fumetti, tra cui War of the Realms e Sinister War.

Mephisto è già comparso in progetti Marvel non legati ai fumetti, come Spider-Man e i suoi fantastici amici, il film Ghost Rider del 2007 e diversi videogiochi ispirato al MCU. Ironheart, tuttavia, segnerà il suo debutto nel MCU e sarà molto interessante vedere se in futuro comparirà nuovamente all'interno di altre serie TV o Film Marvel, come il sequel di Doctor Strange 2, Agatha: Coven of Chaos, Blade, What If...? e i due film degli Avengers in arrivo nella Fase 6.



Se volete saperne di più sui film del Marvel Cinematic Universe potete far riferimento alla nostra guida dedicata a come vedere i film Marvel in ordine cronologico e di uscita. All'interno dell'articolo troverete tante curiosità e spunti per approfondire la vostra conoscenza dell'Universo Marvel in modo semplice