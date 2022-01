iPhone SE 3 e iPad Air 5 sono sempre più vicini al lancio

iPhone SE 3 e iPad Air 5 dovrebbero arrivare entro la prima metà del 2022. Quelle che fino a qualche giorno fa erano voci non confermate, oggi prendono forma grazie ai brevetti EEC (Eurasian Economic Commission) depositati da Apple.

Il sito francese Consomac ha riportato la notizia indicando i numeri associati al nuovo iPhone (A2595, A2783 e A2784) e ai nuovi iPad (A2436, A2588, A2696, A2759, A2437, A2589, A2591, A2757, A2761, A2766 e A2777).

Non ci sono altri dettagli sui dispositivi, ma di norma quando un nuovo modello viene approvato dalla EEC o da altri corpi regolatori vuol dire che manca poco alla data di lancio.

Nello specifico, di recente abbiamo sentito che iPhone SE 3 e iPad Air 5 sarebbero arrivati insieme in una finestra di tempo compresa tra marzo e maggio. Un recente leak parlava invece di marzo o aprile per iPhone SE 3 confermando in un certo senso le voci circolate in precedenza secondo le quali doveva uscire a marzo.

Per ora non ci sono certezze sulla data di lancio effettiva, ma osservando i leak e considerando la recente registrazione del dispositivo presso l'EEC si può dire con certezza che non manca molto.

Rimane da capire se, oltre al 5G confermato per entrambi i dispositivi, ci saranno novità importanti sul prossimo iPhone SE 3, o SE Plus come ipotizzano alcuni rumor. Al momento persistono i dubbi sul design, mentre sembra probabile la presenza del chip A15 Bionic equipaggiato dai modelli della gamma iPhone 13.

