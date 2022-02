iPhone SE 3 e iPad Air 5, primi indizi sui prezzi

iPhone SE 3 e iPad Air 5 sono tra i primi dispositivi Apple che vedremo nel 2022 e, grazie a dei dati sui prezzi di importazione indiani trapelati di recente, possiamo finalmente farci un'idea di quanto potrebbero costare.

Come sempre i prezzi variano in base alle aree geografiche, quindi le cifre che tratteremo non vanno prese come certe, soprattutto considerando che sono espresse in rupie indiane. Detto questo abbiamo a che fare con valori che non possono discostarsi troppo dal prezzo finale in euro, quindi utili a capire quanto costeranno i due dispositivi.

Come si legge su 91Mobiles, l'India ha importato tre modelli di iPhone SE 3 che rispecchiano le specifiche ipotizzate finora dai leak.

iPhone 14: novità, notizie, cosa sappiamo finora

Apple Watch 8: tutto quello che sappiamo finora

AirPods 4: tutto quello che sappiamo finora

Osservando i dettagli indicati dalla rivista, il prezzo dello smartphone più economico di casa Apple dovrebbe essere di 23,000 rupie, circa 270 euro. Considerando che iPhone SE 2020 costava 399€ al momento del lancio la cifra sembra eccessivamente bassa e una stima superiore ai 300€ risulta più realistica.

Oltre allo smartphone sul sito si leggono informazioni relative al prezzo dei nuovi iPad Air 5 e del nuovo iPad 2022. Il primo dovrebbe costare 37,500 rupie (circa 450euro), mentre il secondo dovrebbe avere un prezzo di circa 22,500 rupie, ovvero circa 260 euro.

Prezzi a parte, da quanto emerso finora, possiamo ipotizzare che i nuovi iPad e iPhone SE 3 arriveranno in primavera, tra aprile e maggio.