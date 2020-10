iPhone 9 e iPad Pro sono apparsi nel codice di iOS 14

The iPhone SE from 2016 was the last 'affordable' iPhone

Si dice da tempo che l'iPhone 9 potrebbe essere il prossimo smartphone economico di Apple, e ora il codice trapelato in iOS 14 ha menzionato un iPhone che sembra essere il nuovo e tanto atteso device di Apple.

Una prima versione del codice di iOS 14 scoperta da 9to5Mac, menziona uno smartphone che sembra essere l'iPhone 9, nonché un nuovo iPad Pro e altri prodotti, come una nuova Apple TV.

Abbiamo già sentito trapelare il nome iPhone 9 e, sebbene non sia chiaro se il codice si riferisca a questo smartphone, dice che il prodotto supporterà il Touch ID e la funzione Express Transit.

Questa è una funzione disponibile su diversi iPhone e altri prodotti Apple che supportano Apple Pay, che consente di utilizzarli sui mezzi pubblici senza passcode.

Il codice di iOS 14 non rivela altro in merito al prossimo iPhone, ma la presenza dello smartphone al suo interno rinnova le nostre speranze di vedere un nuovo modello di Apple in futuro.

iPad e AirTag

Il codice condivide anche le specifiche del presunto nuovo iPad Pro, che dovrebbe essere caratterizzato per la prima volta da una fotocamera a triplo obiettivo, il che corrisponde alle precedenti indiscrezioni.

Si dice che includa un obiettivo grandangolare, un secondo obiettivo ancora più grandangolare e un teleobiettivo, insieme a un sensore di profondità. Questo è progettato probabilmente per migliorare le funzioni di realtà aumentata e per scattare foto migliori rispetto ai tablet precedenti.

L’indiscrezione non rivela le dimensioni dello schermo o altre specifiche, ma include menzioni di una versione aggiornata di Apple TV insieme a un'ulteriore menzione del prodotto Apple AirTag, che potrebbe essere un concorrente dei dispositivi di localizzazione.

Si prevede che l’AirTag sarà un dispositivo che potete collegare ai vostri articoli per aiutarvi a non perderli. Qualora li perdiate, sarete in grado di rintracciare la loro esatta posizione utilizzando un software simile a Trova il mio iPhone.

Si dice che Apple abbia organizzato un evento verso la fine di marzo, ma al momento non è chiaro se le preoccupazioni per il coronavirus lo faranno annullare. Ci assicureremo di informarvi non appena avremo notizie certe da Apple sui prossimi eventi.