iPhone 15, solo la linea Pro avrà USB-C più veloci

Non è una novità che la futura linea di smartphone Apple abbandonerà le porte Lightning in favore delle USB-C, come imposto dalla Commissione europea in merito all’accessibilità dei prodotti. Convertire quello che in apparenza sembra un danno in un vantaggio è una cosa che le aziende devono saper fare in caso di bisogno e Apple potrebbe aver trovato un modo per valorizzare il cambiamento.

Come riportato dall’analista Min-Chi Kou, tra i cui contatti si trovano anche i produttori delle componenti degli smartphone Apple, la velocità delle porte USB-C sarà diversa per i modelli 15 Pro rispetto a quelli base.

iPhone 15 e 15 Plus saranno limitati alla velocità di un USB-C 2.0, identica a quella di una porta Lightning, mentre 15 Pro e 15 Pro Max potranno trarre beneficio da un USB 3.2 o Thunderbolt 3. Di conseguenza, il trasferimento dati sui modelli Pro potrà raggiungere i 40Gbps.

Le conseguenze della discrepanza tra iPhone 15 e iPhone 15 Pro

Come avvenuto quest’anno con iPhone 14 Pro, che possiede un processore di ultima generazione diversamente da iPhone 14 rimasto al 2021, Apple intende proseguire sulla strada di una differenziazione sempre più crescente tra i due modelli.

La velocità di trasferimento maggiorata di iPhone 15 Pro e Pro Max avvantaggerà tutti gli utenti che fanno un uso professionale del proprio smartphone, permettendogli di caricare video ad alta risoluzione e foto più velocemente.

Tuttavia, non è detto che Apple trarrà beneficio da queste enorme discrepanza tra i suoi prodotti. Quando la linea 15 sarà disponibile nel 2023, i consumatori potrebbero non accogliere bene la velocità limitata dei modelli base e, invece che passare ai Pro, potrebbero rivolgersi ad altre marche come Samsung.