iPhone 15 come Galaxy S23: i leak hanno già svelato tutto

I leak sull'iPhone 15 si susseguono a ritmo serrato e le ultime immagini si concentrano sul modello più costoso, l'iPhone 15 Pro Max, che presenta diverse novità rispetto ad iPhone 14 Pro Max.

Questi rendering arrivano del noto leaker Ice Universe e mostrano iPhone 15 Pro Max da ogni angolazione possibile. Le immagini sono apparentemente basate sulle informazioni che la stessa Apple ha fornito ai suoi partner.

Come si può notare, il leak parla di un modello Pro Max, andando dunque nella direzione opposta a quanti ritengono che il prossimo iPhone premium sarà ribattezzato “Ultra”.

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra),Rendering based on CAD.Compared with 14ProMax,bezel is narrower,but thicker.Titanium alloy middle frame with frosted process, Type-C ,No physical button design. pic.twitter.com/d4fLOeqWSuFebruary 25, 2023 See more

iPhone 15: fotocamere

Il design non è cambiato molto rispetto all'iPhone 14 Pro Max, anche se il telaio è più curvo. Il nuovo modello avrebbe un’altezza e una larghezza leggermente inferiori, mentre lo spessore è leggermente aumentato.

Per quanto riguarda il set di fotocamere sul retro, a quanto pare, il bump sarà un po’ meno profondo e quindi diverso rispetto agli altri modelli. Inoltre, le immagini mostrano l'atteso passaggio da Lightning a USB-C, mentre i pulsanti di accensione e volume sono vuoti, forse perché quest'anno Apple utilizzerà comandi aptici.

La storia si ripete

Come avvenuto per la serie Galaxy S23 di Samsung, ci sono ormai molte informazioni sulla prossima gamma di iPhone 15 e rendering non ufficiali sia per la variante Pro che per la versione Plus.

Inoltre, abbiamo già potuto visionare la nuova porta USB-C, mentre alcune voci parlano di un nuovo colore rosso scuro che potrebbe essere disponibile come edizione speciale dell'iPhone 15 Pro.

Questo dimostra quanto sia difficile mantenere il riserbo su qualsiasi cosa al giorno d'oggi, soprattutto quando sono coinvolti una serie di partner e fornitori: i leak possono provenire da ognuno di loro ed è difficile per Apple mantenere il controllo su ogni anello della catena.