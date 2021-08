iPhone 14 si potrà controllare con un soffio

iPhone 13 dovrebbe uscire nelle prossime settimane, ma iniziano già ad arrivare le prime indiscrezioni su iPhone 14 e i futuri iPhone che Apple produrrà nei prossimi anni. Secondo le ultime notizie, in futuro potremo controllare il nostro iPhone soffiandoci sopra.

La funzione potrebbe essere disponibile anche per Apple Watch e viene descritta in un brevetto come una tecnologia in grado di rilevare i soffi e utilizzarli per navigare l'interfaccia utente e utilizzare varie modalità. Oltre una certa soglia, la tecnologia riuscirebbe a identificare i cambi di pressione. In combinazione con un sensore di movimento, l'iPhone è in grado di rilevare se il flusso d'aria è intenzionale o meno.

I migliori iPhone del 2021

iPhone 13 vs iPhone 12: cosa cambia?

iOS 15: tutte le novità del sistema operativo di iPhone 13

Analisi: nuove idee che non si realizzeranno mai?

Se questa funzione non arrivasse mai sugli iPhone non sarebbe una sorpresa, data la quantità esistente di brevetti contenenti idee irrealizzate.

Vi ricordiamo che ci sono brevetti risalenti al 2014 che parlano di fotocamere telescopiche, schermi curvi e pennini compatibili con gli iPhone, e tutte queste funzioni non sono mai arrivate in tutti questi anni. É probabile che si tratti solo di idee che Apple ha preso in considerazione come possibili opzioni per i futuri iPhone ma che non sono riuscite a passare i controlli e giungere alla fase di sviluppo.

Via PhoneArena