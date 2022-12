iPhone 14 Pro Max costa tanto? Aspettate che arrivi iPhone 15 Ultra

Le politiche di Apple sui prezzi sono ben note a tutti, utenti Apple e non.

Come sappiamo, da qualche anno l'azienda di Cupertino propone delle varianti di fascia alta che prendono il nome di Pro e costano diverse centinaia di euro in più rispetto alla variante standard a fronte di processori più aggiornati, fotocamere migliori e altre specifiche premium.

Da quando si è iniziato a parlare di iPhone 15 Ultra sono subito circolate voci secondo le quali il prezzo del nuovo top di gamma avrebbe superato quello dell'attuale iPhone 14 Pro Max. Oggi sono arrivate altre ipotesi a sostegno di questa tesi.

Secondo LeaksApplePro (un leaker piuttosto rispettato quando si parla di prodotti Apple) la variante base di iPhone 15 Ultra potrebbe costare circa 200€ più di rispetto a iPhone 14 Pro Max (fonte: HowToiSolve (Si apre in una nuova scheda)).

Considerando che iPhone 14 Pro Max ha un prezzo di partenza pari a 1.489€, il nuovo iPhone 15 Ultra potrebbe raggiungere e superare i 1.600€.

Ma come farà Apple a giustificare un prezzo simile? Forse una parte dell'aumento verrà attribuita all'inflazione, o almeno è quello che sostiene LeaksApplePro, ma la ragione principale dell'aumento dovrebbe risiedere in una serie di miglioramenti esclusivi che non verranno estesi agli altri modelli della gamma iPhone 15. Tra questi dovrebbe esserci una scocca in titanio, una doppia selfie camera e una memoria interna minima da 256GB.

Queste migliorie dovrebbero aumentare di circa 90 dollari il costo di produzione di ciascuna unità rispetto a iPhone 14 Pro Max.

Stranamente, la fonte sostiene anche che iPhone 15 Ultra potrebbe essere disponibile in un'unica colorazione, la stessa tonalità argento di Apple Watch Ultra.

Considerando che iPhone 15 dovrebbe arrivare a settembre 2023 è presto per considerare queste voci affidabili, tuttavia non rimarremmo sorpresi di un aumento di prezzo se ci fossero degli upgrade importanti.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Analisi: un aumento motivato?

Anche se 1.600€ per un iPhone 15 Ultra sembrano una cifra assurda, se dovesse avere gli upgrade vociferati e partisse da un minimo di 256GB, l'aumento di prezzo rispetto a iPhone 14 Pro Max sarebbe nullo.

L'attuale top di gamma Apple nella variante da 256GB costa 1.619€, una cifra superiore a quella ipotizzata per iPhone 15 Ultra.

Se quest'ultimo avesse una scocca in titanio, una fotocamera frontale mai vista prima e altre migliorie degne di nota, il prezzo potrebbe essere in qualche modo giustificabile, perlomeno se paragonato ad altri prodotti presenti nel listino Apple.