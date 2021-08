iPhone 13, un rivenditore svela la data di uscita

Manca davvero poco all'arrivo di iPhone 13. Letteralmente, se prendiamo per buona la data del 17 settembre, da poco indicata da un rivenditore in un listino prezzi.

La notizia parte da uno screenshot di una non meglio identificata piattaforma di e-commerce, pubblicato su Weibo e intercettato da IT Home, che mostra iPhone 13 e gli altri modelli della serie insieme alla data di cui sopra, nonché gli AirPods 3, la cui uscita è indicata al 30 settembre.

Come sempre, leak come questi vanno presi con la dovuta cautela, dato che non si sa con certezza a quale rivenditore faccia riferimento l'immagine, e potrebbe trattarsi solo di una data "placeholder", un segnaposto messo lì temporaneamente prima di avere la data ufficiale e definitiva. Detto ciò, abbiamo altre fonti che suggeriscono l'uscita di iPhone 13 nella terza settimana di settembre.

(Image credit: Weibo / IT Home)

In base alla storia passata, Apple dovrebbe aprire le prevendite dello smartphone il venerdì della settimana in cui viene comunicato l'annuncio, in questo caso il 17 settembre.

Tuttavia non è del tutto chiaro dal leak se il 17 settembre sarà la data di apertura dei preordini o il giorno in cui iPhone 13 inizierà a essere spedito. Riteniamo sia probabile il primo caso, in particolare considerando i leak precedenti, ma non ne abbiamo la certezza assoluta.

Analisi: il 17 settembre è una data plausibile

Sulla data del 17 settembre ci sono già stati dei leak e ciò è coerente con le abitudini di Apple. Se iPhone 13 verrà svelato durante la seconda settimana, allora il 17 settembre sarà la probabile data di uscita dello smartphone.

Dunque, che si tratti dell'apertura dei preordini o dell'inizio delle vendite vere e proprie, il 17 settembre promette di essere una data molto importante per iPhone 13 e questo leak sembra confermare tale idea.

Il momento si avvicina, dunque sarete probabilmente vi sarete già preparati ad acquistare il vostro prossimo iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro o iPhone 13 Pro Max, considerato che saranno dei dispositivi alquanto costosi. Detto ciò, secondo alcune indiscrezioni, non arriveranno al livello della gamma iPhone 12, quindi ci potrebbero essere buone notizie sul fronte del cartellino.

Fonte: iMore