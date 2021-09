iPhone 13? La vera star è iPad mini 2021

Il nuovo iPad mini 2021, presentato ieri sera, è il vero protagonista dell’evento Apple California Streaming che oscura persino iPhone 13 grazie alle numerose novità apportate rispetto ai predecessori.

Il nuovo tablet di Apple migliora molto rispetto al modello passato praticamente in tutte le aree, dal design all’hardware, facendo felici gli utenti che apprezzano i dispositivi di piccole dimensioni.

(Image credit: Apple)

Un nuovo stile per iPad mini 2021

iPad mini 2021 riprende il design dei nuovi iPhone con i nuovi bordi dalla forma piatta. Il nuovo tablet abbandona la porta Lightning per la USB-C, come già avvenuto su iPad Air 4 e iPad Pro (2021), avvantaggiandosi di velocità di trasmissione dati e ricarica più elevate. È stato anche eliminato dalla parte frontale il pulsante Home ed inserito il Touch ID direttamente nel tasto di blocco.

Gli altoparlanti stereo sono stati riposizionati, adesso il tablet ha un altoparlante sia in alto che in basso, rendendo più facile l'ascolto da diverse angolazioni. iPad mini 2021 è compatibile con Apple Pencil 2 e dispone anche di un supporto magnetico per agganciare e ricaricare la penna.

(Image credit: Apple)

Comparto fotografico migliorato

Nonostante il numero di fotocamere di iPad mini 2021 rimanga uguale, i sensori posteriori e frontali sono stati migliorati. La fotocamera posteriore ha adesso un sensore da 12 MP con apertura focale f/1.8, in grado di registrare video 4K fino a 60 fps.

Anche la fotocamera frontale ha un sensore da 12 MP, ma con apertura focale f/2.4 e campo visivo di 122 gradi. Presente anche la funzione Center Stage, una messa a fuoco automatica che riconosce il volto delle persone, mettendole automaticamente al centro dell’inquadratura.

(Image credit: Apple)

Display

I bordi squadrati e le cornici più piccole permettono l’inserimento di un display da 8,3 pollici con rapporto schermo-scocca del 77,4%, migliorando leggermente le proporzioni rispetto al modello precedente. Lo schermo è un LCD Liquid Retina IPS con un'ampia gamma di colori, che lo rende ideale per la visione di film, serie TV o video in qualsiasi condizione.

(Image credit: Apple)

Specifiche

All’interno di iPad mini 2021 troviamo il chip Apple A15 Bionic da 6 core, lo stesso già presente su iPhone 13 e basato sull’architettura di Apple M1, la CPU che è possibile trovare nei Mac.

L’archiviazione interna è disponibile in due tagli da 64 o 256GB e, come da tradizione Apple, non è espandibile. Presente anche il supporto per le reti 5G.

(Image credit: Apple)

Disponibilità

iPad mini 2021 è già disponibile al pre-ordine nelle varianti di colore Grigio Siderale, Rosa, Viola e Galassia. È possibile scegliere fra la versione soltanto WiFi o WiFi + SIM. Il prezzo è di 559€ per la variante da 64GB e di 729€ per quella da 256GB.