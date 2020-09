iPhone 12 mini, spunta il processore Apple B14

L'iPhone 12 sarà presentato tra poche settimane. Siamo praticamente certi che ce ne saranno 4 varianti, e che la più economica sarà iPhone mini. Proprio quest'ultima variante è al centro dell'ultimo leak, secondo cui lo smartphone sarà equipaggiato con un nuovo processore chiamato Apple B14. Un nome che lascia intendere una minore potenza rispetto all'A14, cioè quello introdotto con l'iPad Air 4 2020.

Apple B14 chipThey have a midrange chip ready 👀idk if its the battery-saving-but-less-powerful A14 i´ve leaked before, or a whole new chipfor the iPhone 12 Mini maybe? SE2 Plus? SE3? idki´ve had it for monthsbut #AppleEvent in 14 hours.. cant risk itim hearingSeptember 15, 2020