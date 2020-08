iPhone 12, le versioni Pro si faranno attendere

Nelle ultime settimane abbiamo provato a formulare svariate ipotesi riguardo la data di presentazione di iPhone 12, giungendo alla conclusione che la nuova serie di iPhone verrà messa in vendita con qualche settimana di ritardo. Secondo le ultime indiscrezioni, i diversi modelli della serie iPhone 12 verranno messi in vendita in due periodi distinti, e i modelli Pro potrebbero essere gli ultimi ad arrivare sul mercato.

L'indiscrezione arriva da una fonte affidabile, ossia l'analista Ming-Chi Kuo. Kuo afferma che iPhone 12 da 5.4", il più economico, si trova in fase di produzione contemporaneamente a iPhone 12 Max da 6.1".

Questi saranno i primi a essere messi in vendita, mentre i più costosi iPhone 12 Pro da 6.1" e iPhone 12 Pro Max da 6.7" arriveranno un po' dopo, anche se Kuo non ci dice nello specifico quanto dopo.

Kuo afferma anche che al momento si starebbero verificando dei problemi riguardo la qualità degli obiettivi fotografici degli iPhone 12 meno costosi. Ad ogni modo, dal momento che Apple si appoggia a vari fornitori, questo non dovrebbe avere conseguenze sulla data di lancio programmata.

iPhone 12, facciamo chiarezza sulla tabella di marcia

Ormai sono trapelate più che abbastanza indiscrezioni su iPhone 12, probabilmente a causa del fatto che i dirigenti Apple non sono ancora sicuri della puntualità di fornuture e fasi di produzione in questo momento storico caratterizzato dall'incertezza.

Si è creata un po' di confusione riguardo la presunta data di presentazione e la data di uscita effettiva. Normalmente tra le due c'è uno stacco di circa una settimana, ma con ogni probabilità quest'anno dovremo attendere più a lungo.

Apple potrebbe benissimo presentare i nuovi iPhone 12 mostrando dei render 3D e annunciandone le specifiche anche se gli smartphone veri e propri non saranno ancora ultimati. Molte fonti affidabili hanno suggerito che l'evento di presentazione potrebbe tenersi l'8 settembre.

Apple stessa ha ammesso che la data di uscita sul mercato verrà posticipata, e iPhone 12 non si potrà acquistare a settembre. Altre indiscrezioni precedenti riferivano che i nuovi modelli di iPhone sarebbero stati messi in vendita in due periodi diversi, nonostante in quel caso di parlasse di modelli differenti rispetto alla nuova indiscrezione condivisa da Kuo. Non ci resta che aspettare e stare a vedere come ha intenzione di muoversi Apple dopo la presentazione.