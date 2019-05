iPhone 11 potrebbe riprodurre la musica su due paia di AirPod contemporaneamente

I giorni nei quali dovevate condividere gli auricolari AirPod con un amico potrebbero finire presto: un nuovo rumor suggerisce che l' iPhone 11 permetterà di trasmettere l'audio a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

L'affidabile blog Apple Macotakara ha riportato questa voce di corridoio, la fonte è Asian Supply Chain, suggerendo che l'audio Dual Bluetooth arriverà con la prossima serie di iPhone.

I recenti modelli di iPhone potevano già connettersi a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, ma possono riprodurre l'audio attraverso uno di essi per volta. Questa funzione è separata da AirPlay, anch'esso in grado di gestire più dispositivi audio contemporaneamente.

L'esempio che dà Macotakara è la possibilità di collegare contemporaneamente sia l'autoradio che le cuffie mentre si è in viaggio: musica e istruzioni di navigazione possono essere inviate a dispositivi diversi

Portate i vostri AirPods

Per quanto l'audio dual Bluetooth sia utile, può essere difficile da ottenere dal punto di vista tecnico - come abbiamo potuto vedere dal numero limitato di telefoni Android sul mercato in grado di offrire questa funzione.

Se Apple dovesse riuscire nell'impresa, renderebbe molto più semplice condividere un brano con un amico mentre ad esempio si viaggia sul treno, a patto che entrambi abbiano a disposizione un paio di AirPods.

Se dovesse arrivare, questi piccoli auricolari wireless potrebbero essere il fulcro della nuova funzione. Sembra che iPhone 11 sarà in grado di ricaricare un paio di AirPods , ma abbiamo anche visto alcuni report secondo i quali sta per arrivare una versione aggiornata di AirPods .

Di sicuro lo scopriremo a settembre quando appariranno i nuovi modelli di iPhone 11. Prima di allora, il WWDC 2019 dovrebbe dirci qualcosa in più su iOS 13.

Via 9to5Mac