iPhone 2019: Ricarica Wireless Inversa e fotocamera migliorata, secondo indiscrezioni

Se Apple presenterà i suoi nuovi iPhone nel solito periodo (Settembre), allora mancano meno di 4 mesi per la presentazione ufficiale di quelli che potranno o meno essere chiamati iPhone 11.

Un nuovo rapporto di Bloomberg offre molti dettagli su come saranno i nuovi iPhone, dettagli basati su colloqui con fonti "interne" familiari con i piani di Apple.

Viene citata la Ricarica Wireless Inversa, in pratica sarà possibile appoggiare sul retro di iPhone i nuovi AirPod (o altri gadgets) per ricaricarli. Si tratta di una funzione già vista sui nuovi Samsung Galaxy S10.

I prossimi iPhone avranno nuove antenne

Le velocità 5G arrivano sui primi Android

Ecco i primi leak dei benchmarks di OnePlus Pro 7

Secondo Bloomberg le nuove versioni di iPhone, iPhone XS, iPhone XS Max, e iPhone XR avranno una fotocamera posteriore in più in modo da offrire zoom più potenti e (nel modello premium ) anche il grandangolo.

Tutti gli aggiornamenti

Non è comunque questo l'unico aggiornamento della fotocamera: Apple starebbe lavorando su una funzione di "auto-correzione" per rimettere le persone in una foto dalla quale erano stati cancellati per errori. Non è chiaro come funzioni ma ci sembra comunque interessante.

Secondo Bloomberg i nuovi iPhone monteranno il chip Apple A13 che deve ancora essere annunciato. Inoltre i modelli XS e XS Max saranno più spessi di mezzo millimetro. Avevamo già sentito in passato rumor su ricarica wireless inversa e nuove lenti extra, ma questo nuovo leak ci dà delle certezze in più.

Non ci sono dubbi che fino al momento della presentazione ci saranno nuovi leak. Ecco comunque tutto quello che sappiamo fino ad ora.

Via MacRumors