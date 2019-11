iPhone 11, l'ultimo leak non si basa su notizie recenti

Una lista delle specifiche dei nuovi iPhone 11 è trapelata ed è stata condivisa su vari social e siti di tecnologia, ma sembra che le informazioni non provengano da una nuova fonte.

Si basa infatti su varie notizie precedenti e presenta l'idea migliore che ci siamo potuti fare su quanto ci aspettiamo dagli smartphone che per ora stiamo chiamando iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

La nostra guida ai prossimi iPhone 11

Condivisa da vari siti tramite un post del forum Tme.net, abbiamo scoperto che l'immagine che potete trovare qua sotto appartiene ad Apple Hub, un account twitter che condivide indiscrezioni sull'azienda in questione.

L'immagine potrebbe sembrare una lista di specifiche ufficiale, ma è uguale ad altre immagini condivise dallo stesso account Twitter, e questo ci fa pensare che si basi semplicemente su notizie trapelate in precedenza.

Potete vedere il tweet originale qua sotto, che sembra basarsi su varie indiscrezioni e fughe di notizie che abbiamo già visto nei mesi scorsi.

This year, it’s all about the cameras! If you’re upgrading this year, which model would you get? #iPhone11 pic.twitter.com/3T506bqLOHAugust 21, 2019

Anche se l'immagine non proviene da una fonte nuova ci dà ugualmente modo di farci un'idea in maniera semplice e chiara su come potrebbero essere i nuovi iPhone.

Ci aspettiamo che Apple presenti tre dispositivi il 10 settembre di quest'anno, anche se è poco probabile che l'azienda chiami i due dispositivi più potenti iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Vi ricordiamo di prendere tutte queste informazioni con le pinze, essendo basate solo su voci di corridoio. Potrebbe comunque trattarsi di un quadro generale piuttosto chiaro su come sarà la serie iPhone 11, quindi approfittatene per cercare di farvi un'idea su quale potrebbe essere il dispositivo che fa per voi.