iPhone 11 con presa USB-C, lo suggerisce iOS 13 beta

L'anno scorso Apple introdusse il nuovo iPad Pro, sorprendendo tutti con una porta USB-C al posto del connettore Lightining. Da allora si inseguono le voci secondo cui anche l'iPhone 11 avrà una porta USB-C.

Non ci sono certezze, naturalmente, ma il codice di iOS 13 sembra suggerire che sarà proprio così.

Qualcuno infatti ha notato l'immagine di un telefono collegato a un Mac, con un cavo dotato di un connettore che sembra proprio un USB-C.

Nel tweet qui sotto potete vedere l'immagine, che sembra chiaramente una porta USB-C, non una Lightning.

#IOS13 #iOS13Beta Plus de Lightning et d'iTunes sur l'écran de restauration, de l'USB-C ? et un futur utilitaire pour iPhone sur mac ? @LeoDuffOff pic.twitter.com/iTJj4Tp18OJune 7, 2019