Nuovo iPad 2022: notizie, novità, cosa sappiamo finora

Per il momento non si è parlato molto del nuovo iPad 2022, non godendo della popolarità dei più attesi iPad Pro (2022), iPad Air (2022) o iPad mini (2022).

La serie di iPad base è pensata per chi non necessita di troppa potenza, un grande schermo o funzioni particolari, ma cerca un tablet dal buon rapporto qualità-prezzo che sia semplice da usare. L'iPad 10.2 (2021) dello scorso anno rispondeva perfettamente a queste esigenze, ma come da tradizione quest'anno dovrebbe arrivare un nuovo modello più avanzato.

Si dice che alcuni dei nuovi iPad del 2022 riceveranno grossi aggiornamenti, anche se non riteniamo che per il modello base verranno riservate particolari attenzioni. Generalmente per questa fascia di prezzo vengono apportate solo alcune piccole migliorie, senza interventi rivoluzionari o particolarmente degni di nota.

Non sono trapelate molte indiscrezioni sui nuovi iPad base del 2022, ma troverete di seguito tutto quello che sappiamo, insieme ad altre informazioni come la possibile data di uscita, il prezzo, e alcune delle specifiche e delle funzioni.

Inoltre troverete una sezione dove abbiamo incluso tutto quello che ci piacerebbe vedere e che renderebbe iPad 2022 il miglior iPad economico che potremmo desiderare.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 14 e iPhone 14 Max

iOS 16 sarà il nuovo sistema operativo per iPhone del 2022

Quando arriverà l'iPhone pieghevole?

Latest news Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo iPad 2022 potrebbe supportare il 5G e integrare un nuovo processore. Il design invece rimarrebbe invariato.

iPad 2022: dritto al punto

Cos'è? Il prossimo tablet economico Apple

Il prossimo tablet economico Apple Quando esce? Probabilmente a settembre 2022

Probabilmente a settembre 2022 Quanto costa? Ci aspettiamo un prezzo di partenza di circa 400€

Nuovo iPad 2022: uscita e prezzo

Le uniche indiscrezioni finora trapelate sulla data di uscita del nuovo iPad indicano la fine del 2022. Questo ha perfettamente senso, considerando che iPad 10.2 (2021) è stato presentato il 14 settembre, iPad 10.2 (2020) il 15 settembre e iPad 10.2 (2019) il 12 settembre.

Tutti sono stati svelati circa a metà settembre del rispettivo anno di uscita, nelle ultime due occasioni di martedì. Per fare un'ipotesi più specifica potremmo azzardare che il nuovo iPad 2022 verrà annunciato martedì 13 settembre 2022.

Il lasso di tempo che intercorre tra presentazione e disponibilità all'acquisto è variabile, ma generalmente non sono necessarie più di due settimane. É plausibile aspettarsi che iPad 2022 verrà commercializzato entro la fine di settembre.

Per quanto riguarda il prezzo, iPad 10.2 (2021) partiva da una base di 389€ per la versione Wi-Fi da 64GB. Quest'anno ci aspettiamo un prezzo di partenza simile, anche se non ne siamo ancora certi.

Tutto quello che sappiamo su Apple Watch 8

Le ultime novità su macOS 13

Quando arrivano le AirPods Pro 2?

Il nuovo iPad 2022 potrebbe avere un prezzo simile al modello dello scorso anno. (Image credit: TechRadar)

Design e display

Per ora c'è stata una sola indiscrezione significativa, secondo la quale il nuovo iPad 2022 avrà uno schermo da 10,2" (come il modello del 2021) e un design molto simile. Ci aspettiamo un ritorno del tasto Home e delle cornici piuttosto grosse. Pare che per un cambiamento dal punto di vista del design bisognerà attendere il 2023.

Non conosciamo la tecnologia che potrebbe avere lo schermo, ma siamo piuttosto sicuri che Apple opterà nuovamente per un LCD.

É stato suggerito che Apple potrebbe valutare uno schermo OLED per iPad Air 5, anche se alcune indiscrezioni recenti lo hanno smentito. Il 2024 sarebbe l'anno in cui inizieranno ad arrivare i primi iPad OLED, ma non sono stati menzionati i modelli base.

Tutto quello che c'è da sapere sulle AirPods Pro 4

Specifiche e funzioni

Secondo alcune indiscrezioni, iPad 2022 sarà il primo della serie a ricevere il supporto 5G. Sembra abbastanza plausibile, e questo sarebbe il potenziamento più importante in arrivo sui modelli base.

Secondo la stessa fonte possiamo aspettarci anche il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi 6, un processore A14 Bionic (lo stesso della serie iPhone 12) e una porta Lightning. Il processore in questione non è l'ultimo uscito, ma appartiene alla generazione successiva rispetto a quello utilizzato per lo scorso iPad, quindi sembra la scelta più logica.

Per quanto riguarda il 5G, invece, è possibile che non venga supportato, come visto su iPad Air 4 (2020). Apple potrebbe decidere di aggiungerlo su iPad Air 5, ma non includere l'aggiornamento sull'iPad base fino al prossimo anno.

Infine, non sono previsti grandi miglioramenti per la fotocamera frontale, che è stata potenziata nel modello dello scorso anno.

Cosa ci aspettiamo

Ecco cosa ci piacerebbe vedere su iPad 2022, in modo che sia il meglio possibile.

1. Face ID

L'assenza del Face ID sull'ultimo iPad 10.2 (2021) non ci ha lasciati sorpresi, dal momento che attualmente è una funzione esclusiva della serie iPad Pro. Ormai nell'ambito degli iPhone questa è diventata una funzione standard, quindi ci piacerebbe vederla anche sugli iPad più economici.

Non ci aspettiamo di trovare il Face ID sugli iPad del 2022, dato che la tecnologia verrebbe prima implementata su iPad Air e iPad mini. Tuttavia, non si tratta più di una funzione innovativa, quindi non ha senso riservarla per i dispositivi di fascia alta.

2. Un design più moderno

Gli iPad base sono gli unici a non essere dotati di un design più moderno, con cornici più sottili e senza tasto Home.

L'estetica rimane la stessa di sempre, ormai decisamente superata. Speriamo che insieme ai nuovi iPad 2022 arrivi anche un design più attuale.

3. Supporto per gli accessori più recenti

The iPad 10.2 (2021) has limited accessory support (Image credit: TechRadar)

iPad 10.2 (2021) supporta Apple Pencil e Smart Keyboard, ma non Apple Pencil 2 e Magic Keyboard. Questo lo rende meno appetibile, soprattutto per chi cerca un iPad con cui disegnare e prendere appunti.

Aggiungere il supporto per gli accessori di ultima generazione non dovrebbe essere difficile, quindi ci aspettiamo di vederlo sui nuovi iPad 2022.

4. Altoparlanti superiori

Gli altoparlanti di iPad 10.2 (2021) non sono male, ma non all'altezza degli ultimi iPad mini e iPad Air, infatti non calibrano l'audio in base all'orientamento del tablet.

5. Una base di 128GB

Con iPad 10.2 (2021), Apple ha aumentato la base di memoria dai 32GB del 2020 a 64GB, un quantitativo comunque molto basso.

Nonostante si tratti di un iPad economico, 64GB nel 2022 non sono più accettabili, quindi speriamo che quest'anno si parta da un minimo di 128GB.