iOS, torna la percentuale della batteria…ma quanto è brutta!

Con l'arrivo della quinta beta di iOS 16 , l’ultima versione preliminare del sistema operativo Apple per i dispositivi della mela, l’azienda di Cupertino ha deciso di reintrodurre l’indicatore di percentuale per la batteria, una funzione che molti utenti desideravano da tempo.

Disponibile sui modelli fino a iPhone 8, la percentuale sparì con l'arrivo di iPhone X per via della carenza di spazio dovuta alla presenza del notch. In tale occasione anche l’indicatore di carica della batteria venne spostato.

Adesso l’azienda ha deciso di fare un piccolo passo indietro con una novità che probabilmente farà contenti molti utenti. O forse no. In realtà lo stile scelto per l’indicatore non è dei migliori, soprattutto se consideriamo che Apple ha fatto di leggibilità e semplicità alcuni i suoi capisaldi da sempre.

Ora la percentuale residua viene mostrata all’interno dell’indicatore della batteria invece che a lato, come accadeva fino ad iPhone 8. Questa scelta potrebbe creare un problema di leggibilità per alcune persone ipovedenti, in particolar modo in certe situazioni, ad esempio quando la batteria è quasi scarica, e anche i normo vedenti frettolosi potrebbero venire ingannati da questa soluzione. Sarà vero che la semplice icona non fornisce la percentuale, ma almeno permette di capire al volo lo stato del telefono senza doverci nemmeno riflettere.

L’unica piccola consolazione rimane l’icona che cambia di colore quando lo smartphone viene collegato alla presa o si entra in modalità basso consumo, diventando rispettivamente verde o gialla. Peraltro durante la carica, l’icona si ingrandisce e diventa più leggibile, e ciò ci fa domandare perché non l’hanno lasciata sempre di queste dimensioni? Chiaramente non ci è dato saperlo.

Infine, se avete già aggiornato il vostro dispositivo a iOS 16 beta 5 e ancora non riuscite a visualizzare la percentuale della batteria, potrebbe essere necessario entrare nel menù della batteria e selezionare lo switch della percentuale.

Sembra inoltre, che su alcuni vecchi iPhone e nelle versioni mini questa possibilità sia inibita, pertanto se non riuscite a far comparire la percentuale probabilmente sarà necessario aspettare la disponibilità di una delle prossime beta.