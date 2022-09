Intel Raptor Lake: la 13esima generazione è alle porte (e fa impressione)

A partire dal 20 ottobre, come annunciato dalla stessa Intel durante il primo giorno dell’Innovation Event svoltosi in data 27 settembre, i nuovi processori di 13esima generazione, i Raptor Lake, entreranno nelle case di appassionati e consumatori.

Nelle settimane precedenti, si è molto discusso circa una particolare variante della nuova generazione, un processore in grado di raggiungere i 6GHz con impostazioni di fabbrica e 8GHz in overclock, tuttavia tale modello non è stato annunciato da Intel e ci si aspetta una data di uscita postuma, sempre ammesso che i leak siano veritieri.

Il design ibrido, formato da una combinazione di core dedicati rispettivamente alle prestazioni e all’ottimizzazione dei consumi, utilizzato dall’azienda di Santa Clara nella generazione attuale, è stato mantenuto ma, afferma Intel, i nuovi processori avranno a disposizione un maggior numero di core riservati all’efficienza.

Intel Raptor Lake: specifiche

Il prodotto di punta sarà la nuova iterazione del Core i9, dotato di 24 core suddivisi tra 16 E-core (efficienza) e 8 P-core (prestazioni). Il processore i7 avrà invece 16 core, egualmente ripartiti tra prestazioni ed efficienza mentre, il nuovo i5, offrirà 14 core, sei sulle prestazioni e otto sull’efficienza.

Approfondendo le specifiche della 13esima generazione Intel, troviamo il supporto fino a 16 corsie PCIe 5.0 e RAM DDR5 fino a 5600 MT/s. A differenza di AMD, per cui i nuovi Ryzen 7000 non supporteranno le RAM DDR precedenti, Intel ha confermato che i Raptor Lake potranno essere abbinati alle DDR4.

La scheda grafica integrata, UHD Xe, supporterà una risoluzione fino a 8K con frequenza di aggiornamento a 60Hz mentre, la connettività, potrà usufruire dell’implementazione di Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E.

Di seguito, una tabella esaustiva sulle specifiche: