Intel, niente ritardi: le prime CPU prodotte a 3nm arriveranno nel 2024

Nonostante alcuni rumor affermassero che le prossime CPU a 3 nm di Intel avrebbero subito ritardi, il CEO di Intel, Pat Gelsinger ha smentito le voci confermando che i nuovi chip sono effettivamente in linea con i tempi previsti per il 2024.

I processori Intel di quindicesima generazione saranno i primi a uscire dalle linee produttive Intel 3 o TSMC N3 (entrambe a 3 nm) e includono le famiglie"Arrow Lake", "Granite Rapids" e "Sierra Forest".

Arrow Lake è quello che ci interessa di più visto che si tratta dei processori desktop consumer.

Va ricordato che, al momento, le CPU Intel più recenti fanno parte della tredicesima generazione (capitanata da Intel Core i9-13900K) prodotta con il processo a 4nm che verrà utilizzato anche per i prossimi chip di 14a generazione della gamma "Meteor Lake".

Durante una chiamata con gli azionisti, Gelsinger ha definito le voci sul presunto ritardo "palesemente false" e ha rassicurato che "i processori da 3 nm stanno rispettando la tabella di marcia, sia quella TSMC che i nostri programmi interni Intel 3".

Analisi: poche aspettative per le CPU Meteor Lake, enormi speranze per gli Arrow Lake

Nel 2022 Intel ha posticipato il lancio dei suoi chip Meteor Lake di 14a generazione, che, almeno inizialmente, dovevano uscire dalla linea a 3nm di TSMC. Nonostante la 13a generazione di processori "Raptor Lake" vanti alcuni dei migliori processori mai visti, si teme che la gamma Meteor Lake, che verrà prodotta con la stessa linea produttiva dei modelli precedenti, abbia poco di nuovo da offrire.

Tuttavia, questo non dovrebbe essere il caso di Arrow Lake nel 2024: Intel non utilizzerà il proprio processo Intel 3 per produrre queste CPU consumer, che verranno invece affidate a TSMC. Il produttore taiwanese avrà tutto il tempo di preparare al meglio la sua linea produttiva a 3 nm prima di iniziare la produzione degli Arrow Lake, quindi ci aspettiamo grandi cose da queste CPU.

Il lancio di Meteor Lake è previsto per quest'anno, anche se è probabile che debbano uscire ancora alcuni chip di 13a generazione prima del loro arrivo. Intel ha lanciato un buon numero di CPU a ritmo sostenuto, il che ha portato alla cannibalizzazione di alcuni modelli, rendendo alcuni processori "obsoleti" a pochi mesi dal lancio.

Anche se AMD e Intel al momento sono in aperta competizione, il nuovo processo produttivo a 3nm potrebbe risultare decisivo nel confronto tra i due produttori.