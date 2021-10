Intel Core i5-12400, arriva la rivincita su AMD

Tra poco Intel renderà pubblici i processori della famiglia Alder Lake, ma sono ormai settimane che si accumulano indiscrezioni e test non ufficiali. Le ultime informazioni riguardano il Core i5-12400, e un test diffuso ancora una volta da Bilibili.

Retail i5 12400Single core up to 4.4Gall core up to 4Ghttps://t.co/9Czi4ToE8p pic.twitter.com/XWR8CQQ4aGOctober 11, 2021 See more

Come già quelli del Core i9-12900K che abbiamo visto ieri, anche i test del Core i5-12400 sono stati fatti con Cinebench e CPU-Z. Questa CPU di fascia media ha 6 core e un design standard, quindi non è un big.LITTLE come il Core i9. Non tutti i chip di 12esima generazione, infatti, useranno il design ad alta efficienza.

Il Core i5-12400 può arrivare a 4,4 GHz massimi su singolo core, e 4 GHZ su tutti i core. Con Cinebench R20 ha fatto 659 punti in single-thread e 4784 punti in multi-thread. È più di quanto fa il Ryzen 5 5600X, un processore a 6 core che ha fatto 597 e 4.438 punti nei due test citati. Il futuro processore Intel, dunque, sarebbe il 10% e l'8% più veloce, rispettivamente.

Con CPU-Z, invece, il 12400 ha ottenuti 681 e 4.983 punti, nel test single e multi-thread. Eseguendo AIDA64 la CPU Alder Lake non ha superato i 60 gradi di temperatura, con un assorbimento massimo di 78W. Prestazioni energetiche più che buone.

Come sempre, le informazioni non ufficiali vanno prese con la massima cautela, compreso un po' di scetticismo. Ma ci sembrano numeri credibili e interessanti, che confermerebbero gli sforzi fatti da Intel per recuperare il terreno perso negli ultimi anni rispetto ad AMD.

Da notare che stiamo parlando d prodotti di fascia media, con il Core i5-12400 che dovrebbe andare a sostituire l'11400, che oggi costa poco più di 200 euro. È già parecchio più economico rispetto al Ryzen 5 5600X, che costa circa 300 euro. Possiamo sperare che Intel mantenga un prezzo di riferimento simile.