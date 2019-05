Il tuo telefono per Windows 10, l'app Microsoft migliora con nuove funzioni

Microsoft ha aggiunto molte funzioni all'applicazione Complemento de Il tuo telefono (Your Phone, per Android), che collega smartphone Android e PC con Windows 10.

Prima di tutto c'è una nuova opzione che permette di cliccare con il tasto destro su un'immagine, all'interno dell'app, e salvarla direttamente sul computer. Un sistema molto più comodo e veloce rispetto al copia/incolla.

We added another handy option to the right-click menu for photos in #YourPhone app. In addition to copy & share you can now save a photo directly into your PC! What else would you like us see add to the app? Submit your suggestions in Feedback Hub! pic.twitter.com/yx68KEZqH1May 2, 2019